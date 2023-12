Grande Fratello, la mamma di Greta attacca Mirko. La recente uscita di scena di Mirko Brunetti è stato per molti un fulmine a ciel sereno. Sembrava infatti che il triangolo con Greta Rossetti e Perla Vatiero dovesse restare a lungo al centro delle dinamiche della Casa. In ogni caso i rapporti tra i tre continuano a tenere banco. In particolare Greta ha fatto rivelazioni piuttosto pesanti sul suo ex fidanzato confidandosi proprio con Perla. Tra l’altro ha detto che Mirko avrebbe voluto un figlio con lei.

Quando Mirko è tornato nella Casa per avere un confronto con Perla ha smentito Greta: “Non abbiamo mai voluto un figlio, ma c’è stato un momento in cui abbiamo avuto paura che fosse successo. Io mi sarei preso le mie responsabilità”. E Greta si è rimangiata le sue stesse dichiarazioni: “Io non ho mai detto una roba del genere, che volevamo un figlio. Ho detto che avevamo dei progetti importanti futuri, ci promettevamo cose importanti”. Sul web, però, è spuntato un video che la incastra. Inoltre adesso è intervenuta sua madre.

La mamma di Greta a Mirko: “Racconta la verità…”

In queste ore è intervenuta Marcella, la mamma di Greta, che afferma di non capire perché Greta sia sia rimangiata la sua parola: “A te Mirko dico soltanto una cosa. Racconta la verità sulla storia di questo figlio, che hai cercato tu. A quanto mi risulta è l’uomo che decide, no? In un momento intimo… Racconta cosa hai fatto. Io non ho capito perché lei ha risposto così, ma tu non la stavi nemmeno ad ascoltare perché parlavi di altro”.

“Racconta quello che hai fatto – dice ancora Marcella – sei la donna della mia vita, io ti dimostro in questo modo che… raccontalo, non che stai buttando fango dove sei stato ospite mio per due mesi, forse. O probabilmente avevo ragione io quando ti ho detto in faccia che avevi una scopo. Ti sei comportato troppo male con noi, non credi? Ma prima o poi la tua maschera da buono cadrà”.

LA MAMMA DI GRETA SPUTTANANDO IL SENZA PALLE STIAMO GODENDO#GrandeFratellopic.twitter.com/a8mVV9Afiv — Fabiola🍓 (@Fabiola63445821) December 12, 2023

Insomma, pare che il clima attorno a Mirko sia radicalmente cambiato nelle ultime settimane. E non è un caso se il pubblico lo ha voluto eliminare. I tentennamenti, l’indecisione e l’atteggiamento nei confronti di Greta e Perla hanno finito per ritorcersi contro di lui. Ora arrivano anche le accuse della mamma di Greta. Insomma, la maschera sta davvero per cadere?

