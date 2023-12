Burrasca in arrivo sul festival di Sanremo, a meno di una settimana dalla presentazione dei 27 nomi ufficiali (domenica scorsa in diretta al Tg1 delle 13) Amadeus si trova ad affrontare una nuova pesante grana. Solo pochi giorni fa a finire sotto l’occhio dei telespettatori era stata Rose Villain, dopo l’annuncio della partecipazione era stata ospite di Maria De Filippi ad Amici dove aveva presentato il nuovo singolo “Io, me ed altri guai”. Il problema? Una violazione del regolamento che così recita.

“Tutti gli artisti in gara non potranno prendere parte – in ambito nazionale e/o estero – pena l’esclusione da Sanremo 2024 […] a programmi, manifestazioni, incontri o eventi anche da remoto che prevedano loro interpretazioni-esecuzioni di qualsiasi composizione musicale (anche se diverse da quelle presentate in occasione della gara a Sanremo 2024), in diffusione televisiva, radiofonica, via internet etc”.





Sanremo, Codacons chiede l’esclusione del gruppo LaSad

“Dalla data della comunicazione dell’intero cast in gara e sino al termine della Quinta Serata della kermesse. In questo periodo indicato sono comunque consentite le partecipazioni per interviste, previa comunicazione all’Ufficio Stampa Rai”. La segnalazione non aveva portato effetti. Caso diverso potrebbe riguardare invece il gruppo La Sad di cui il Codacons ha chiesto la sospensione.

Il motivo sono i testi di alcune delle loro canzoni. Nel comunicato rilasciato da Adnkronos si legge infatti: “Un Paese che si commuove per Giulia Cecchettin non può applaudire brani (‘Ma tu sei peggio della coca, sei una tr’, e ‘ti sco** solo per strapparti il cuore’, per citarne due tra tanti) offensivi nei confronti delle donne e caratterizzati da una esaltazione costante di violenza e misoginia”.

“Non si capisce allora la ragione che ha spinto la Rai e Amadeus a scegliere proprio questo trio, visti i testi decisamente inappropriati, in un momento in cui tutte le energie dovrebbero essere unite nella battaglia contro la violenza di genere: una scelta sbagliata cui, in assenza di una retromarcia immediata, farà seguito la denuncia delle due Associazioni”.