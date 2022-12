Attimi di tensione estrema a X Factor 22. Giovedì 1 dicembre c’è stata la semifinale e come spesso accade, c’è stata un bel po’ di maretta tra i giudici. C’è da dire che la sfida era tosta: da una parte gli Omini, dall’altra I Tropea. Entrambe le band, amatissime da pubblico, lo erano ancor di più dai giudici. Alla fine però il colpo di scena: Dargen D’Amico e Rkomi scelgono di non andare al tilt e mandare a casa la band di Fedez.

Naturalmente il marito di Chiara Ferragni non l’ha presa proprio benissimo. Ad andarsene dal programma sono gli Omini, mentre continua il percorso Tropea. Quest’ultimi fanno parte della squadra di Ambra Angiolini. Ma cosa è successo? Nel tragico momento delle votazioni, Fedez salva gli Omini e Ambra i Tropea. Così come da prassi. Da quello che ha raccontato Fedez, il rapper avrebbe chiesto a Dargen e a Rkomi di andare al tilt, ma i due giudici hanno invece di eliminare gli Omini mandando su tutte le furie Fedez.

“Più volte è stato chiesto il tilt a questo tavolo – ribadisce Fedez – a un passo dalla finale deve decidere, a mio parere, il pubblico. Sono sempre stato accondiscendente alle richieste dei giudici, non prendetemi per il c…lo. Il pubblico non ha deciso un c…zo. Io che vengo definito un fine stratega a questo tavolo mi girano i cogl…ni. Non raccontate stronzate. Ho fatto un discorso a Iacopo (Dargen ndr) mi ha detto di sì ed ha fatto l’opposto”.

A quel punto Dargen D’amico decide di dire la sua contro Fedez: “Io non ho mai chiesto di andare al tilt nemmeno alla puntata precedente, anche quando sapevo che il pubblico avrebbe premiato i miei. In questa occasione secondo me il voto andava dato perché i Tropea sono diventati una band invidiabile e ho votato per loro. Non perché gli Omini non valgano. Tutti valgono”.

Poi è il momento di Ambra che dice: “In questa cosa stiamo dimostrando il peggio. Bisogna saper perdere Federico, per me bisogna dare l’esempio”. E Rkomi conclude: “Stiamo sminuendo anche la posizione dei Tropea, io sono felice di dare più spazio a una band che ha una visione più matura, io credo sia veramente giusto che vadano avanti loro. Poco dopo Fedez si mette a piangere e dice agli Omini: “Mi dispiace ragazzi, è colpa mia”. Fine della semifinale.

