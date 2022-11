“Guardate, vi faccio vedere”. Fedez, la foto a otto mesi dall’intervento per rimuovere il tumore

Fedez e la malattia, il rapper torna a parlarne. Un momento buio dopo la diagnosi del tumore ha sollevato la preoccupazione dei fan e non solo. Tutto il mondo dello spettacolo e della musica si è unito intorno al cantante per dimostrare affetto e sostegno in una fase di vita molto difficile, che al momento sembra essere sotto controllo. Fedez ha regalato a tutti un piccolo aggiornamento sulla situazione.

Fedez mostra la cicatrice. Un modo per comunicare con i fan e far sapere a tutti che il cuore non dimentica la riconoscenza. Il rapper ha sempre potuto contare sull’affetto di molti e per il suo buongiorno ha ben pensato di tornare sull’argomento e mostrare a tutti i segni di una ripresa.

Fedez mostra la cicatrice ai fan dopo alcuni mesi dall’operazione

E lo fa scoprendo il dorso, mostrando proprio il segno, tangibile e indelebile, lasciato dalla malattia: “Piccolo aggiornamento sulla mia super cicatrice”, scrive Fedez a corredo delle immagini pubblicate sul profilo Instagram. Sempre molto attivo sui social, Fedez continua a condividere con tutti momenti di vita quotidiana e pensieri inerenti la sua situazione di salute. (“Perché fate questo ai vostri figli”. Chiara Ferragni e Fedez, quel video e scoppia la polemica).

Così è accaduto anche dopo l’operazione, quando Fedez ha comunicato: “Ho iniziato da poco a fare dei trattamenti per cercare di appiattirla perché si era aperta”, per poi aggiungere: “Non so chi di voi ha delle cicatrici e gli è capitata la stessa cosa, ma inizialmente la ripudiavo un po’. Mi guardavo allo specchio e non mi piaceva”.

“E invece in questo periodo sono riuscito a vederla come un valore aggiunto perché effettivamente ogni mattina che mi lavo mi ricorda quanto siamo di passaggio e quanto bisogna godersi la giornata. Ci tenevo a dirvelo: dobbiamo essere orgogliosi delle nostre cicatrici”, sono state le parole di Fedez. Una malattia grave, ma che grazie alla prevenzione è stata presa per tempo, e la consapevolezza ulteriore di ciò che resta nella vita di un uomo, ovvero gratitudine e amore.