Si racconta, Federico Fashion Style, ai microfoni e alle telecamere di Silvia Toffanin. Ospite di Verissimo, Federico Lauri si mette a nudo raccontando davvero ogni cosa della sua vita privata. Ha affrontato il suo passato, la sua sessualità e anche la difficoltà di avere un figlio. E proprio su questo ha raccontato una vicenda che ha lasciato la padrona di casa senza parole. Il famoso parrucchiere, tra le lacrime, ha spiegato nel dettaglio perché ha dovuto ricorrere alla fecondazione assistita per diventare genitore assieme a Letizia.

Federico Fashion Style ha raccontato: “Noi provavamo da tre anni ad avere una figlia. Per me è stata un’attesa lunga, abituato come sono ad avere le cose subito. Abbiamo deciso di fare la fecondazione: lei nel prelievo degli ovuli ha avuto un’emorragia interna, l’ospedale non se ne accorse. Poi si scoprì che aveva mezzora di vita. Chiamai un’ambulanza che la portò in un ospedale privato dove fu operata. Lei ha avuto una forza incredibile di farsi impiantare di nuovo gli ovuli da cui è nata nostra figlia”.

Silvia Toffanin ha fatto anche delle domande molto scomode a Federico Fashion Style, che però ha risposto con garbo e perfettamente. Una tra queste è stata: “Come vivi le critiche sulla tua identità sessuale?“. “In modo sereno – ha evidenziato Lauri -, nel 2022 una persona non deve giustificarsi per le proprie scelte e per cosa fa a letto. Io ho una compagna e una figlia, mi scivola addosso tutto. Ci rimango male quando viene messa in discussione la mia famiglia”.





Federico Fashion Style fa presente che a soffrire, ogni tanto, è Letizia: “Lei mi conosce da 15 anni e mi conosce per come sono. Quando arrivano però critiche su mia figlia, lì ci resta male. Poi lei è abituata, se dicono gay, etero etc; è abituata”. In tanti infatti lo accusano di essere gay non dichiarato, nonostante abbia una compagna da 15 anni, Letizia, con la quale ha avuto una figlia nel 2017, Sophie Maelle.

Poi Federico Fashion Style ha parlato del padre e ha detto: “Mio padre non voleva che facessi il parrucchiere, lo vedeva come un lavoro femminile. Figurati, lui tra camion e ruspe… ma ora è il mio primo fan”” E tra le lacrime ha detto: “Per me non esiste che mio padre mi chieda scusa, è la mia famiglia”.