Federico Fashion Style è stato ospite a Oggi è un altro giorno, il programma pomeridiano di Rai1 condotto da Serena Bortone. Si è parlato molto della sua esperienza a Ballando con le stelle e della sua vita privata. Infatti erano collegati con lo studio anche i suoi genitori. Il discorso è subito caduto sul programma del sabato sera di Milly Carlucci: “Sono fiero di far parte di questo meraviglioso cast, poi Milly mette tutti a proprio agio. Essere lì comporta degli impegni: proviamo tutti i giorni, ci esercitiamo tantissimo e siamo giudicati spesso non solo per quello che facciamo. La tensione, lo stress non vengono vissuti sempre benissimo”.

Uno degli argomenti di discussione a Ballando è stato il suo modo estroso di vestire. L’hair stylist ha ribadito che le “paillettes” ha iniziato a metterle quando aveva “tredici anni” e che è sempre rimasto fedele al suo slogan personale: “Quando passi ti devono guardare’”. “Federico già da piccolo amava essere abbastanza eccentrico nei modi, ha una dote artistica nell’esprimersi”, gli hanno fatto eco la madre e il padre che hanno aggiunto: “All’asilo amava abbellire le altre bambine. Purtroppo, a Ballando è stato abbastanza attaccato dalla giuria e ha creato una barriera che sta pian pianino disciogliendo”.

Quindi il discorso è scivolato sul privato e sul lavoro di Federico Lauri. Ha spiegato che ha iniziato a afre il parrucchiere dopo che sua madre lo presentò al suo barbiere di fiducia “Mi ha presentato dicendogli che ero bravo e da quel momento io ho iniziato a lavorare subito. Mio papà pensava che fosse un lavoro più legato al mondo femminile e sognava che facessi il camionista come lui”.





Quindi è intervenuto Roberto, padre di Federico, ha però smentito parzialmente le parole del figlio: “Gli dicevo sempre di prendere un titolo di studio”. Infine, l’insegnamento più prezioso appreso da mamma e papà: “I miei genitori mi hanno insegnato a essere una persona con i valori importanti della famiglia. A me e a mio fratello hanno insegnato il rispetto per il nucleo familiare”. Infine ancora un capitolo su Ballando con le stelle.

Federico Fashion Style ha detto di essere infastidito dalla giuria di Ballando per un aspetto in particolare: “Quando sei così particolare, sei soggetto a dei giudizi, di cui a me però non è mai fregato nulla. Per me è normalità vestirmi così. Quando vengo giudicato dai giudici di Ballando con le Stelle per il mio essere, non lo accetto”. E quando si fa riferimento al suo orientamento sessuale, l’hair stylist afferma in modo chiaro: “Io sono etero, non ho nulla da nascondere. Ho avuto una figlia con la fecondazione assistita, ma solo perché ho avuto dei problemi miei”.