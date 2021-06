A Ballando con le stelle è pronta una vera e propria rivoluzione. Milly Carlucci starebbe pensando a una serie di cambiamenti per la prossima edizione del dancing show di ra1. E la prima testa a saltare è quella di un famoso giurato: si tratta di Guillermo Mariotto. Un modo per creare novità e interesse sul ritorno di Ballando con le Stelle ma anche per dimenticare gli scivoloni degli scorsi mesi.

Guillermo Mariotto, infatti, ha dato a Milly Carlucci e ai suoi collaboratori più di qualche problema. Prima ha definito Rossella Erra, l’ambasciatrice del pubblico, una cicciona con gli strass. Poi ha detto a Elisa Isoardi, dopo un’esibizione ambientata in una camera, che sembrava “esperta” nei movimenti sul letto. Insomma una serie di atteggiamenti che non sono piaciuti e che mal si conciliano con la nuova linea che vuole intraprendere il programma.

A riportare la notizia è stato il settimanale Nuovo Tv. Stando a quanto scrive il magazine diretto da Riccardo Signoretti, Milly Carlucci non vuole un’altra edizione di Ballando con le Stelle all’insegna delle polemiche e per questo starebbe valutando la figura di Bianca Guaccero. Un’artista a tutto tondo, che sa recitare, cantare, condurre e ballare. Una professionista completa che avrebbe le giuste competenze per giudicare gli aspiranti ballerini in pista.





Dopo le novità sui componenti della giuria, spuntano i primi nomi dei possibili componenti del cast. “Milly Carlucci ha messo gli occhi su Federico Fashion Style”: a scrivere così è Giuseppe Candela all’interno della sua rubrica “A lume di candela” su Dagospia. “Dovrebbe essere, salvo colpi di scena, tra i concorrenti della nuova edizione di Ballando con le stelle”. Insomma Federico Lauri (questo è il suo vero nome) potrebbe essere il primo concorrente della prossima edizione dello show.

Federico Fashion Style ha fatto fortuna con il suo salone di bellezza, dove sono soliti recarsi molti vip. Grazie al suo estro e alla sua creatività, l’hair stylist è approdato nel giro di poco tempo in tv. Da diversi anni è ormai alla conduzione del programma ‘Il Salone delle meraviglie’ e di ‘Beauty Bus’ in onda su Real Time. Federico ama il suo lavoro, ma ancor di più la sua famiglia. Non tutti sanno, infatti, che Lauri è felicemente sposato con Letizia. Da questo grande amore è nata nel 2017 Sophie Maelle.