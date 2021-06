“È morto, diamo la brutta notizia”. Federica Panicucci, il momento triste in diretta: “Un dramma enorme”

Una Federica Panicucci decisamente provata quella di lunedì 7 giugno. La conduttrice sul finire della trasmissione ha fatto un drammatico annuncio: “Dobbiamo purtroppo dare una brutta notizia, perchè Michele Merlo, che tutti abbiamo conosciuto ad Amici, si è spento a soli 28 anni…Non c’è più…”.

La padrona di casa Federica Panicucci ha poi dichiarato che tutti sapevano delle gravi condizioni di Michele Merlo, ma ovviamente la speranza è che ce l’avrebbe fatta. A Mattino Cinque la conduttrice ha poi dichiarato che perdere un ragazzo così giovane e talentuoso come Michele Merloè senza ombra di dubbio un dramma enorme.

A questo punto Federica Panicucci ha poi rivolto immediatamente un pensiero alla famiglia di Michele Merlo, asserendo di essere assai dispiaciuta per questa immensa perdita: “Noi tutti ci stringiamo alla famiglia…”.





Federica Panicucci: “Un dramma enorme”

Poco dopo Federica Panicucci si è anche collegata con una delle sue giornaliste di Mattino 5 per dare qualche informazione in più ai telespettatori sulla morte di Michele Merlo. E in questa circostanza la donna ha rivelato che poco prima aveva subìto un delicato intervento chirurgico, che purtroppo non è riuscito a salvarlo.

Ha detto: “Non è servito… Al momento sui social sono già stati scritti tantissimi messaggi di cordoglio da amici, fan e colleghi che hanno sempre sostenuto Michele Merlo…”. La conduttrice e Francesco Vecchi, visibilmente tristi in volto per la triste notizia.