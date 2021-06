Michele Merlo è morto, non ce l’ha fatta il giovane talento di Amici

Michele Merlo, alias Mike Bird, è morto. L’ex concorrente di Amici e X-Factor era ricoverato nel reparto di terapia intensiva dell’Ospedale Maggiore di Bologna dopo essere stato colpito, nella notte tra giovedì e venerdì, da un’emorragia celebrale scatenata da una leucemia fulminante e sottoposto a un delicato intervento chirurgico. La sua situazione era stata data per disperata e dopo due giorni il 28enne non ce l’ha fatta.

Ora resta la rabbia, perché prima del ricovero Michele Merlo era stato rimandato a casa dall’ospedale di Vergato, in provincia di Bologna, dove i sintomi che presentava da qualche giorno, dice la famiglia, sono stati interpretati “come una banale forma virale”. “Michele si sentiva male da giorni – racconta la famiglia – e mercoledì si era recato presso il pronto soccorso di un altro ospedale del bolognese che, probabilmente, scambiando i sintomi descritti per una diversa banale forma virale lo aveva rispedito a casa. Anche durante l’intervento richiesto al pronto intervento nella serata di giovedì, pare che lì per lì, non fosse subito chiara la gravità della situazione”.

Michele Merlo era stato ricoverato all’ospedale Maggiore di Bologna e la sua vita era attaccata a un filo. La famiglia aveva tenuto a precisare la situazione, fugando anche il campo da ipotesi fantasiose circolate nelle scorse ore, secondo cui il malore di Michele Merlo fosse dovuto al vaccino anti Covid: “Michele non è stato in nessun modo vaccinato contro il Covid. È stato colpito da una severa forma di Leucemia fulminante con successiva emorragia cerebrale”, aveva scritto la famiglia in un comunicato ufficiale.





Il padre di Michele Merlo, Domenico, ha raccontato della leggerezza con cui i medici del pronto soccorso dell’Ospedale di Vergato hanno accolto il figlio lo scorso mercoledì, quando il cantante si è recato al pronto soccorso per dei dolori ed è stato dimesso in quanto “intasava il pronto soccorso per due placche alla gola”.

Da Emma Marrone a Francesco Facchinetti a Ermal Meta, da Federico Rossi (del duo Benji & Fede) a Aka7even, concorrente dell’ultima edizione di Amici, hanno inviato messaggi di solidarietà, affetto e incoraggiamento per l’ex talento di Amici. Durante il concerto di domenica 6 giugno Emma Marrone gli ha voluto dedicare parole di sostegno e vicinanza: Tante persone sono nel mio cuore ma stasera c’è una persona particolare nel mio cuore ed è a lui che dedico tutto questo concerto, tutto il vostro calore e tutta la vostra energia: forza Miky, forza”, aveva detto in apertura. Per poi dedicare all’ex allievo il brano ‘Trattengo il fiato’.