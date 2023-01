“Spogliarello in cambio di favori”. Le Iene, scoppia la bomba sul famoso giornalista tv: è un terremoto

Una storia incredibile destinata a sollevare un polverone, ad accendere i riflettori è Roberta Rei de Le Iene. Nella puntata di stasera, 10 gennaio, si parlare di un caso assai spinoso che vede coinvolto un noto giornalista che avrebbe chiesto uno spogliarello ad una imprenditrice in cambio di un articolo. A dare qualche dettaglio in più è la pagina Instagram del programma, dove si legge quanto segue.



“È mai possibile che un noto giornalista di una delle più importanti testate italiane, uno di quelli che va anche ospite di talk e trasmissioni in tv e che si qualifica come uno che ha funzioni direttive nel gruppo per cui lavora, proponga un articolo della prestigiosa testata in cambio della disponibilità di un’imprenditrice a spogliarsi e a fare delle cose con lui in una video chat erotica?”.

Articolo in cambio di spogliarello, famoso giornalista nei guai



Il nome sarebbe pesante visto che il giornalista sarebbe stato lavorative e soprattutto perché il protagonista dell’episodio è una persona quotata, un giornalista di fama che, addirittura, è stato “ospite la scorsa settimana anche in Rai”. La notizia è uscita fuori dopo la denuncia dell’imprenditrice che, dopo la il rifiuto a spogliarsi, ha avverto la trasmissione che ha deciso di fare luce sulla questione.



“Era squallido – ha spiegato la donna nel ricordare quel che è capitato -. Se vuoi scrivere un articolo su di me lo scrivi perché sei interessato a me, in cambio di nulla. Mi è arrivata una richiesta su Instagram, di una persona che era interessata a quello che io facevo nella vita, lavorativamente: il Sud, il lavoro, l’imprenditoria femminile… e quindi la cosa mi ha incuriosita anche perché era una testata importante”.



“Solo che poi è stato un po’ ambiguo, perché puntava non ad una chiamata conoscitiva ma ad una videochiamata – la testimonianza della donna -. ‘Lo sapremo solo io e te… Tu fai uno spogliarello per me, io in cambio ti do un articolo su (…)’. Il che mi ha schifata, ci sono rimasta malissimo ed è il motivo per il quale ho chiamato Le Iene”. Il quotidiano Il Tempo ha aggiunto qualche dettaglio in più circa l’identità del misterioso giornalista. Secondo quanto scrive la testata romana, si tratta di un collega che lavora in un noto ed importante quotidiano del Nord d’Italia.