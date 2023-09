I Fatti Vostri, retroscena su Anna Falchi e Flora Canto. La storica trasmissione di Rai2 quest’anno è condotta dalle due note donne dello spettacolo assieme a Tiberio Timperi. Per tanti anni il programma ha visto protagonista Giancarlo Magalli, che oggi ha una rubrica, ma recentemente c’è stata la rivoluzione. Stiamo parlando di due attrici e conduttrici con tanti anni di carriera alle spalle. Ma c’è qualcosa che non va nel verso giusto. Almeno stando a quanto riportato da Alberto Dandolo su Oggi.

Già qualche giorno fa si era notata l’atmosfera non proprio leggera nel programma. Prima la gaffe di Tiberio Timperi: “Buongiorno a tutti, ma come si dice buongiorno in svedese?”. E secca la riposta della Falchi: “Semmai in Finlandese, parti subito male, non hai studiato la mia biografia”. Poi Anna Flachi ha lanciato la provocazione: “Sono single Tiberio, lo sai?”. E lui: “Sono single e conto di rimanerlo a lungo…”. Ora, però, Dandolo ha fatto una scoperta sulle due co-conduttrici.

Cosa succede tra Anna Falchi e Flora Canto: il retroscena

Nella sua rubrica “Non tutti sanno che…” su Oggi Alberto Dandolo ha fatto un’indiscrezione sulla conduttrice italo-finlandese e la compagna di Enrico Brignano: “Ciò che stona è la flebile sintonia tra le due conduttrici: non è infatti scattato un grande feeling professionale”. E voi, ve ne eravate accorti? Ma c’è di più. Qualcosa che spiegherebbe la mancanza di sintonia tra le due colleghe.

In realtà Anna Falchi e Flora Canto non hanno dato dimostrazione di questa mancanza di sintonia a I Fatti Vostri. Anzi, appaiono serene e complici e condividono molte rubriche sulla casa, la cucina e la vita quotidiana. Ma allora, cosa c’è di vero? Beh, a quanto pare Dandolo ha rivelato un altro retroscena che spiegherebbe molte cose.

Il giornalista esperto di gossip e tv ha fatto sapere: “Dietro le quinte degli studi di via Teulada, a Roma, gira voce che Anna non abbia fatto i salti di gioia per l’arrivo della moglie di Enrico Brignano. Come finirà?”. Fino ad ora, comunque, il programma, i cui testi sono realizzati dall’ideatore Michele Guardì, è andato alla grande. Gli ascolti stanno premiando le scelte fatte, come il ritorno di Giancarlo Magalli: “Alla luce del grande gradimento di pubblico – leggiamo su Oggi – la sua presenza potrebbe addirittura intensificarsi nelle prossime settimane”.

