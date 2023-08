La conduttrice televisiva non è più fidanzata. L’annuncio ufficiale è arrivato dalla diretta interessata attraverso un’intervista, rilasciata al Messaggero. Qui, oltre a parlare della sua sfera privata, si è anche soffermata sul suo lavoro e su ciò che ha fatto in estate. Ha innanzitutto detto: “Quest’estate me la sono goduta con mia figlia Alyssa, abbiamo fatto una vacanza selvaggia a Palma di Maiorca, in Spagna, in mezzo alla natura e senza pensare a niente”.

Poi questa conduttrice televisiva, che quindi non è più fidanzata ed è libera di viversi la vita da single, ha anche confessato di aver commesso un grave errore in passato: “L’errore più grande è stato il matrimonio. Avevo sempre detto che non mi sarei sposata, invece a 33 anni pensavo di cambiare vita ma il mio karma è combattere e sudare tutto il giorno”. Tra l’altro, ha anche vissuto un’esperienza traumatica con l’ex marito, che fu tratto in arresto e successivamente ha subito una condanna penale.

La conduttrice televisiva non è più single: “Finita da due mesi”

Ad essersi lasciata è la conduttrice televisiva Anna Falchi, che non è più fidanzata da circa 60 giorni. Ne ha parlato brevemente al Messaggero, senza però soffermarsi troppo sui particolari che l’hanno spinta a dire addio all’ormai ex partner: “Sto vivendo una seconda giovinezza, non sento l’età che ho e sono felicemente single da due mesi, cosa che non mi succedeva da anni. Ma non parliamo di ex per carità. Alla fine si spegne la fiamma e allora è meglio stare da soli“.

Lei era unita sentimentalmente a Walter Rodinò da un anno e mezzo. Lo aveva conosciuto e si era innamorata, in seguito alla sua rottura con il precedente fidanzato Andrea Ruggeri. Parlando invece del matrimonio con Stefano Ricucci, si è anche concentrata sui problemi giudiziari dell’uomo che l’hanno in un certo senso coinvolta: “Per Ricucci ho subito una gogna mediatica violentissima. Non l’ho scelto io di passare dalle cronache dello spettacolo a quelle della finanza e della giudiziaria”.

Walter Rodinò è coetaneo di Anna Falchi, infatti hanno 51 anni. Lavora come esperto di comunicazione per aziende importanti ed è laureato in Giurisprudenza. Su Instagram si descrive così: “Nato il 10 agosto del 1972, laureato in legge, mi occupo di comunicazione. Leggo di tutto e scrivo quasi di tutto. Mi alleno ascoltando Mina”.