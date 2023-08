“Hanno già rotto”. Un anno di matrimonio ed è addio, la coppia vip italiana scoppia dopo soli 14 mesi

Nuovo addio vip. Il gossip impazza nuovamente per quello che potrebbe essere l’ennesimo divorzio dell’estate 2023. Quel che è certo è che il calciatore sta attraversando un momento molto difficile vista la decisione di lasciare il calcio giocato. L’indizio della fine del matrimonio, il terzo per lui, è arrivato dal suo nuovo account Instagram, dove non è presente neanche una foto con la moglie.

Un altro dettaglio che ha fatto insospettire i fan è che anche dal profilo dell’imprenditrice bergamasca sono scomparse tutte le foto con il marito. Sono in crisi? Si sono già separati? Si chiedono i fan dell’ormai ex calciatore e dell’imprenditrice visto che da tempo i due non compaiono più insieme sui social e dai loro account sono sparite le foto insieme.

Kevin Prince Boateng e Valentina Fradegrada si sono lasciati, l’indizio social

Kevin Prince Boateng e la sua Valentina Fradegrada erano convolati a nozze solamente un anno fa e avevano voluto celebrare il matrimonio anche nel metaverso. L’ormai ex calciatore era stato sposato con la showgirl Melissa Satta fino al 2021. I due hanno avuto anche un figlio, Maddox. La modella a Verissimo aveva detto: “Ora sto bene anche se è un dolore che rimane sempre. Ho sofferto molto, è stato un duro colpo perché non me l’aspettavo e perché non è stata una mia scelta”.

“Mi preme dire che non ho lasciato mia moglie Melissa Satta per un’altra. Non ho mai parlato del nostro divorzio, ma ora voglio che la gente smetta di pensare che l’ho tradita con Valentina”, aveva spiegato Kevin Boateng, che poco dopo aveva fatto coppia con l’imprenditrice bergamasca Valentina Fradegrada.

Lo scorso anno Kevin Boateng e Valentina Fradegrada si sono sposati a Radicondoli, sulle colline senesi. L’evento è stato ‘intimo’ con un centinaio di invitati e le foto in esclusiva di Vanity Fair: “L’avevano annunciato in anteprima a @vanityfairitalia e oggi @valentinafradegrada e @prince27 si sono sposati. Una cerimonia romantica, sulle colline senesi. Padrone di casa, @enzomiccio” così il magazine aveva presentato l’evento.