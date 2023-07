Dopo 7 anni di matrimonio è finita: c’è il comunicato ufficiale del divorzio vip. La super coppia di attori ha deciso di mettere fine al loro matrimonio e ha annunciato la notizia con una nota pubblicata sulle pagine di Page Six, in cui chiede di rispettare la propria privacy per la difficile decisione presa, come detto arrivata a 7 anni dalle nozze in pompa magna. A differenza di quanto spesso accade, questa volta i fan non si erano accorti che qualcosa non stava andando per il verso giusto.

Sui social, per esempio, sono piuttosto recenti le foto insieme della vacanza fatta proprio in Italia poco tempo fa, a fine giugno scorso per la precisione. Ma al magazine è arrivato questo comunicato: “Abbiamo preso la difficile decisione di divorziare. In quanto due persone che si amano e si prendono molto cura l’una dell’altra, chiediamo cortesemente rispetto per la nostra privacy in questo momento mentre navighiamo in questa nuova fase della nostra vita”.

La coppia vip si separa: c’è l’annuncio ufficiale del divorzio

Sui motivi che hanno portato alla separazione, quindi, nemmeno un accenno, un indizio. Sofia Vergara e Joe Manganiello vogliono evidentemente tenerli per loro. Si sono conosciuti nel 2014, quando lui rimase a dir poco stregato dalla bellissima attrice. Che poi l’anno successivo è diventata sua moglie.

Quando Sofia Vergara è tornata single, infatti, Joe Manganiello non ha esitato nemmeno un minuto prima di chiedere al loro amico in comune di passargli il suo numero, intenzionato a conquistarla. E c’è riuscito: il volto di Modern Family alla fine ha ceduto al suo corteggiamento, come ha raccontato lui stesso intervistato da James Corden durante il suo Late Show.

Quindi le nozze nel 2015, con una cerimonia a Palm Beach alla presenza di amici e personaggi noti. Ma ora, 7 anni dopo, è arrivato l’annuncio inaspettato del divorzio. In questo momento lei si trova tra Capri e la Costiera Amalfitana insieme alle amiche per festeggiare il suo compleanno. Nessuna traccia della fede al dito e ovviamente nemmeno di Joe Manganiello.