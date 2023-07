“Finalmente ci sposiamo”. Così l’attore aveva confermato al settimanale Chi le imminenti nozze con la fidanzata e madre di sua figlia. Le promesse in Comune sono già state firmate lo scorso marzo scorso, ma oggi è stato il tempo della cerimonia religiosa, con abito bianco per la bellissima sposa e un elegante completo nero per lui, sempre bellissimo. A luglio 2023 “anche se devo essere sincero, io lo avrei già fatto il giorno dopo la nascita di mia figlia. Sono il papà e il compagno, nonché futuro marito, più felice del mondo”, aveva spiegato l’attore al magazine.

Aveva sottolineando anche come il rito religioso sia più importante della festa. I due sono diventati genitori il 27 giugno 2021 della piccola Agnes. Lui 52 anni e lei 28, hanno pronunciato il fatidico sì, con un servizio pubblicato oggi sul numero di Chi Magazine di Alfonso Signorini. “L’ho vista entrare con mio suocero… I ragazzi del conservatorio, appena lei è entrata, hanno suonato Mission di Ennio Morricone… Poi le ho alzato il velo e le ho detto: ‘Sei bellissima’. E lei ricordo che tremava e piangeva. Non lo so, eravamo sulle nuvole… Innamorati e felici”, ha detto l’attore in una intervista rilasciata dopo le nozze al settimanale Chi di Alfonso Signorini.

Leggi anche: Matrimonio pieno di famosi e ben 3 abiti da sogno, la figlia super vip ha detto “Sì”





Fabio Fulco ha sposato la fidanzata Veronica Papa

“Sposarsi a 52 anni non è scontato, poteva anche non succedere. Se oggi sono qui lo devo anche agli errori commessi in passato. Gli errori sono la somma della nostra felicità. E io oggi sono felice”, aveva detto Fabio Fulco, che in passato ha avuto una lunga storia con l’ex Miss Italia Cristina Chiabotto. Le nozze sono state celebrate lo scorso 14 luglio nella basilica di Santa Trofimena a Minori, sulla Costiera Amalfitana.

Fabio Fulco aveva spiegato a Chi che la cerimonia “sarà magica e condita con frasi che racconteranno la nostra storia” e che i suoi testimoni saranno due “tra i miei migliori amici. Uno addirittura verrà da Miami, solo che lo scoprirà leggendo ‘Chi’ perché ancora non gliel’ho detto”. E così è stato. le nozze di Fabio Fulco e della compagna Veronica Papa sono state emozionanti per loro e per chi ha assistito alla cerimonia.

“Ho accontentato la famiglia di mia moglie, soprattutto suo padre quando mi ha detto: “Lei è la nostra unica figlia, rispettiamo le tradizioni. Ci siamo dati da fare e ammetto che è stato bellissimo. Sembrava un film della Disney, il nostro giorno più bello”, ha detto l’attore Fabio Fulco a Chi. La festa si è svolta nel ristorante Torre Normanna (Minori, Salerno). Gli sposi sono arrivati a bordo di una barca.