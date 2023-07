Solo nelle ore scorse Tiziano Ferro aveva annunciato di doversi sottoporre ad un’operazione chirurgica. Lo aveva fatto attraverso un post su tweetter. “𝘼 𝙫𝙤𝙞. Ora posso dirvi la verità. Poco prima di iniziare il tour mi è stato diagnosticato un nodulo a una corda vocale. Che – per intenderci – è come per un calciatore dover affrontare il campionato con un tendine lesionato. Dovrò subire un intervento, ci sarà tanto da recuperare…ma non importa”.

>“È finita”. Divorzio vip ufficiale, l’annuncio all’improvviso: fino a poco fa erano in vacanza insieme

“L’unica cosa che ho bisogno di dire – e che ci tengo voi sappiate – è che io su quel palco ci sarei morto piuttosto che mollare e non dare il massimo in ogni singola città”. Parole che avevano gelato i fan, in pochissimo tempo infatti erano piovuti decine di commenti. Commenti che hanno spinto Tiziano a intervenire di nuovo e parlare, ancora una volta, la massima onestà.





Tiziano Ferro torna a parlare dopo l’annuncio del nodulo alla gola

Spiega Tiziano: “Ciao a tutti. Voglio veramente ringraziarvi per questa ondata di affetto incredibile, perché per me è assolutamente importante. Grazie ai media, che mi hanno abbracciato, e io ci tengo a queste cose. Sono fatto così. Ho letto tutti i commenti. Voglio rassicurare anche le persone che mi hanno scritto. Non sono in ansia, non ho paura, affronterò questa cosa con tranquillità, non c’è problema”.

“Per me l’unica cosa importante era fare il tour, ed è stato bellissimo. Non lo dimenticherò mai. Non dimenticherò mai nemmeno questa esperienza assurda, che mi ha fatto capire quanto vi voglio bene ancora di più. Vi terrò informati”. Tiziano Ferro ha infatti svelato cosa accadrà nelle prossime settimane: “I dottori per ora hanno detto che vogliono visitarmi per lo meno dopo un paio di mesi di riposo”.

“Per capire qual è la situazione, perché adesso chiaramente ho sforzato moltissimo la voce. Fra un paio di mesi mi diranno quando fare l’intervento. So che siete molto preoccupati per me, non lo siate, andrà bene”. E ancora tanti i commenti: “Tu non immagini quanto fa bene a noi vederti così. Ammetto che ieri e non solo, da quando ho sentito la notizia ho pianto e ho pensato tantissimo a quanto sei stato forte nonostante la situazione, a fare il tour. Hai una forza incredibile. Vedere questo video adesso, mi rassicura tantissimo, vederti sorridere mi e ci fa stare bene. Un grande abbraccio”.