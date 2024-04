L’Isola dei Famosi è tornata in tv senza Ilary Blasi. Dopo tre anni l’ex moglie di Francesco Totti e ormai storica conduttrice del reality show non è più al timone del reality show di Canale 5. Al suo posto Vladimir Luxuria, fino a poco tempo fa opinionista del programma, e in precedenza concorrente e vincitrice. Una scelta fortemente voluta da Pier Silvio Berlusconi, che nell’ultimo anno ha portato avanti la trasformazione della sua azienda.

“Vorremmo provare a fare una nuova Isola, sempre con dinamiche tipiche dei reality ma con un cast misto e concorrenti che escono dalle scelte tipiche portando storie e narrazione più profonde come è stato per il Grande Fratello. Quella di Luxuria, per la quale ho ammirazione e stima, ci pare la mossa giusta: lavora con noi da molti anni e ha fatto tutto il percorso a L’isola: concorrente, vincitrice, inviata, opinionista e adesso conduttrice”, aveva spiegato Pier Silvio ai giornalisti durante la conferenza di presentazione della nuova edizione dell’Isola dei Famosi

Isola dei Famosi 2024, Vladimir Luxuria saluta Ilary Blasi





“Anche per me è un pò una prova, sono la prima naufraga dell’Isola dei Famosi”, ha esordito Vladimir Luxuria lasciando trasparire una grande emozione. “Mi piacerebbe trasmettervi le stesse emozioni che sento io quanto sento la sigla e vedo quest’isola. Sarà un film meraviglioso e questo è solo il primo capitolo. I protagonisti sono i naufraghi con le loro storie pazzesche e noi ve le racconteremo”, ha spiegato ancora la nuova conduttrice, affiancata da Sonia Bruganelli e Dario Maltese.

A sorpresa, Vladimir Luxuria ha aperto la puntata nominando la l’ex conduttrice dell’Isola dei Famosi Ilary Blasi ma anche chi l’ha preceduta: “Saluto Simona Ventura, naufraga con me nel 2008, Nicola Savino, con cui sono stata inviata, Alessia Marcuzzi che mi ha voluta come opinionista”., ha detto per poi sorprendere con un saluto affettuoso a Ilary Blasi, che l’ha incoraggiata ad accettare questo importante ruolo: “Dulcis in fundo la mia amica, ieri ci siamo sentite, so che ci guarda dal divano. Grazie per le belle parole che mi hai detto di incoraggiamento”.

Benvenuti a tutti in questa incredibile avventura!! #Isola pic.twitter.com/VNWCSa2jeQ — L'Isola dei Famosi (@IsolaDeiFamosi) April 8, 2024

Sui social tanti attestati di stima per le parole della nuova conduttrice dell’isola dei Famosi: “Vladimir ricorda e saluta Simona Ventura, Nicola Savino, Alessia Marcuzzi e la divanata Ilary Blasi”, “Bellissime parole di Vladimir”, “Vladimir una vera signora”, “Che bel gesto quello di salutare Ilary Blasi in diretta”, si legge tra i commenti dei post dei social X e Instagram in cui è stato pubblicato il video.