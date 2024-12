Fabio Frizzi, noto compositore di colonne sonore del cinema italiano, ha condiviso un commosso ricordo del fratello Fabrizio Frizzi, scomparso prematuramente il 26 marzo 2018 all’età di 60 anni. Nell’intervista al Corriere della Sera, Fabio ha rievocato momenti privati e professionali del celebre conduttore televisivo, sottolineandone l’integrità e l’amore per la famiglia. Fabio Frizzi ha confessato di sentire ancora la presenza del fratello.

“Lo sento ancora qui con me, mi aspetto di vederlo entrare da un momento all’altro e sedersi accanto a me”. Questo legame speciale si era cementato già dai loro esordi insieme, quando entrambi lavoravano a Radio Antenna Musica: “Fabri imitava chiunque, era fortissimo. Poi arrivò il provino per la Rai, dove rimase per tutta la vita”.





Fabrizio Frizzi, parla il fratello: “Così si accorse della malattia”

Fabrizio Frizzi fu un volto simbolo della Rai, dove lavorò per tutta la sua carriera, nonostante le difficoltà e le offerte allettanti. Fabio ha ricordato un episodio significativo: “Decise di non andare a Mediaset, dicendo no persino a Silvio Berlusconi, che lo adorava. Era una persona di grande onestà intellettuale”. Non sempre, però, Fabrizio venne trattato come meritava: dopo il successo di Miss Italia, un dirigente Rai lo criticò, causando un periodo di oblio per il conduttore. Ma Fabrizio scelse di rimanere fedele alla sua emittente: “Si sentiva un uomo Rai. Non sempre fu trattato come avrebbe meritato, ma la sua fedeltà era incrollabile”.

Nella vita privata, Fabrizio ha avuto due grandi amori: Rita Dalla Chiesa e Carlotta Mantovan, con la quale ha avuto la figlia Stella nel 2013. Fabio ha ricordato il colpo di fulmine con Rita: “La incontrò a Pane e Marmellata, fu un colpo di fulmine.” Su Carlotta, Fabio ha raccontato: “Li ho visti felici. La vita delle persone famose non è sempre perfetta, ma Fabrizio era un padre eccezionale. I miei figli lo adoravano”.

Tra i ricordi più curiosi c’è un episodio accaduto nel 1998, quando l’attrice Demi Moore fu ospite di una trasmissione condotta da Fabrizio. Fabio ha raccontato: “Pare che l’attrice mostrasse simpatia per lui, invitandolo a cena. Lui declinò, era impegnato”. Concludendo con orgoglio: “Sono fiero di avere avuto un fratello come lui”. Fabrizio affrontò la malattia con grande coraggio. Fabio ha ricordato: “Quando ha capito che non si trattava soltanto di un giramento di testa, ha deciso di combattere. Anche nella fase più brutta, l’ha affrontata con orgoglio ed enorme dignità. Non si è perso d’animo”. Uno dei momenti più belli della sua vita fu il ritorno al lavoro, accolto con affetto dai colleghi: “Eccomi, io sono qua”, disse entrando in studio. Fabrizio fu sostenuto nei momenti più difficili da amici come Carlo Conti e Antonella Clerici, che gli rimasero accanto fino alla fine. Il lungo sodalizio con la Rai e l’affetto del pubblico hanno consacrato Fabrizio Frizzi come uno dei volti più amati della televisione italiana. Fabrizio Frizzi rimane un esempio di dedizione, onestà e amore per la famiglia. Il ricordo di Fabio ne celebra non solo la carriera brillante, ma soprattutto l’uomo straordinario che ha saputo conquistare il cuore di milioni di italiani.