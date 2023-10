Fabrizio Corona a Ballando con le Stelle. Clamorosa indiscrezione sull’ex re dei paparazzi oggi al centro del clamore per le rivelazioni sul nuovo caso di calcio-scommesse. Da quando ha finito di scontare la sua pena l’imprenditore ed influencer è già comparso in televisione sia a Belve che a Domenica In. Il personaggio, si sa, divide e affascina, provoca e cattura l’interesse del pubblico. O lo odi o lo ami, nessuna mezza misura. Ora si viene a sapere che potrebbe fare il ballerino per una notte nello show di Rai1.

Niente di strano, direte voi. Ma c’è un problema. Dopo aver annunciato che sarà ospite anche di Nunzia De Girolamo a “Avanti popolo”, Fabrizio Corona potrebbe partecipare a Ballando con le Stelle. Non sarebbe concorrente ma ballerino per una notte. Ebbene nello show si troverebbe fianco a fianco di quella Selvaggia Lucarelli che proprio recentemente si è scagliata contro di lui definendo il suo sito “trash e poco degno”. Si preannunciano scintille tra i due?

Fabrizio Corona a Ballando con le Stelle “più di un’ipotesi”

A sganciare la bomba è stato il giornalista Alberto Dandolo che su Oggi spiega: “Le sue ultime partecipazioni hanno stuzzicato i media, per la soddisfazione dei dirigenti di viale Mazzini”. Quindi arriva l’indiscrezione: “Nei corridoi di Mamma Rai è più di un’ipotesi il suo ingaggio nel ruolo di ballerino per una notte”. Tuttavia la trattativa sarebbe tutt’altro che semplice.

Lo stesso giornalista aggiunge infatti che la partecipazione di Fabrizio Corona a Ballando con le Stelle sia “non senza ostacoli. Ma sarebbe stata agevolata da un potente agente televisivo”. Dunque per il discusso personaggio sembrano esserci ottime chance di prendere parte al programma della rete ammiraglia della Rai. Staremo a vedere.

Intanto c’è chi si chiede cosa potrà succedere tra Selvaggia Lucarelli e Fabrizio Corona se la cose si dovesse fare. Nessuno dei due si tira indietro quando c’è da duellare e i precedenti dicono che non scorre buon sangue. Ne vedremo delle belle?

