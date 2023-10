Fabrizio Corona rompe il silenzio sulla questione ‘spinosa’. L’ex re dei paparazzi non va mai in vacanza, e infatti di recente avrebbe scoperchiato un vaso di Pandora alquanto pesante. Questa volta sotto la luce dei riflettori ci sarebbero i nomi di 4 calciatori implicati in un caso di scommesse illegali. Ebbene si, Fabrizio Corona non poteva che procedere nelle sue ‘indagini’ sul caso e rivelare a tutti di essere risalito a fonte molto precise sulla questione.

Fabrizio Corona rivela i nomi dei 4 calciatori implicati che nel caso di scommesse illegali. Trema il mondo del calcio italiano. In panchina l’ex re dei paparazzi non sta proprio starci, e infatti presto detto, ecco che le notizie fanno presto a fare il giro del web. Si apprende infatti che Fabrizio Corona sarebbe stato convocato ufficialmente dalla procura di Torino come soggetto informato sui fatti.

“Sono oltre 50 i calciatori coinvolti. Abbiamo in mano molti altri nomi di calciatori legati a questa vicenda, anche di Serie B e C . La fonte che mi passa queste notizie è italiana e ha fatto 12 anni di galera. La polizia non sarebbe mai andata a Coverciano se io non avessi pubblicato i nomi“, sono state le parole di Fabrizio Corona. Riferito questo, l’ex re dei paparazzi nel corso di un’intervista rilasciata al magazine Dillinger News avrebbe anche riferito qualche dettaglio in più sull’omosessualità di alcuni calciatori. Nessuno avrebbe fatto il coming out. Perché?

“Ho deciso di muovermi nel retro mondo del calcio per svelare le tante storture che vi si nascondono. Non solo scommesse, ma c’è ben altro”, sono state le parole di Fabrizio Corona, e ancora: “Parleremo presto, per esempio, di calciatori gay e del perché nessuno di loro ha mai svelato pubblicamente di esserlo. Cosa lo impedisce? Cosa fa sì che si nascondano. Fino ad oggi solo l’ex sampdoriano Jakub Jankto ha avuto il coraggio di farsi avanti”.

Corona con la questione dei calciatori gay rischia male

Si deve fermare perchè qui sono robe personali e delicate

Ma purtroppo andrà avanti come un treno — 𝐶𝑙𝑖𝑧𝑖𝑎 (@cliexit_) October 12, 2023

E ha poi sottolineato: “Come ho detto queste informazioni mi arrivano da una persona ben introdotta nel mondo del calcio e fanno parte di un dossier che è stato raccolto nel tempo. L’11 ottobre 2023, avevo anticipato durante la diretta del canale twich di tvplay.it, che avrei rivelato i nomi di altri calciatori che sono affetti da ludopatia. Un male, che posso assicurarvi, colpisce molti più atleti di quanto si sia detto fino ad oggi.Un informatore mi ha rivelato che un calciatore scommetteva sulla partita della sua squadra in Coppa Italia persino quando era in panchina. I nomi mi sono stati dati da fonti certe che rivelerò quanto prima”.