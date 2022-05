Fabio Nova Tina Cipollari, a UeD ci sono state puntate di fuoco con il cavaliere e l’opinionista. Fino all’ultima, quando è accaduto qualcosa di imprevisto in studio e che ha lasciato Gianni Sperti ma anche il pubblico spiazzati. È successo tutto nel bel mezzo della sfilata.

Sfilata nel segno della seduzione per i cavalieri di UeD. E dopo le esibizioni di Armando Incarnato, Biagio Di Mario e Riccardo Guarnieri che ha imbarazzato Ida Platano chiedendole di slacciargli la camicia, è toccato a Fabio Nova presentarsi in passerella dopo i faccia a faccia con Tina Cipollari, che però era assente in studio.





Fabio Nova Tina Cipollari, il gesto inatteso a UeD

Prima una clip introduttiva in cui il cavaliere ha spiegato: “Penso che tante volte arrivi all’anima un silenzio accompagnato dalla melodia. La musica è l’arte regina ed è il mezzo più diretto per tracciare un piccolo solco nell’anima dell’altra persona”. Poi l’ingresso in studio, dove al centro era posizionata una pianola come richiesto dal fotografo. Ma appena entrato in studio ha cambiato idea.

“Penso che per sedurre una donna più che strimpellare due note bisogna imparare a chiedere scusa – ha detto Fabio Nova a Maria De Filippi ma riferendosi a Tina Cipollari – Mi sono già fatto vedere troppo. Verrebbe fuori qualcosa da organetto, meglio lasciar perdere”. Niente musica, quindi, tra lo stupore di tutti e soprattutto di Gianni Sperti che ha chiesto spiegazioni al cavaliere.

“Volevo suonare ma poi ho pensato che per sedurre una donna più che suonarle qualcosa è meglio imparare a chiedere scusa”, ha detto precisando che il gesto era rivolto al pubblico ma soprattutto a Tina Cipollari. “Non era previsto, l’ho deciso in questo momento. È una donna che ha tre figli ed ha fatto qualcosa di grandioso nella vita. Mancandole di rispetto ho fatto la figura del cioccolataio. Le chiedo scusa”, ha ribadito Fabio Nova tra gli applausi e con la promessa di Maria che avrebbero mostrato il suo gesto a Tina Cipollari.

