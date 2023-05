Fabio Fazio a Discovery, ecco quanto guadagnerà. Il popolare conduttore è appena passato, dopo 40 anni di onorata carriera, da Rai 3 a Nove, canale televisivo privato appartenente alla Warner Bros. In queste ore sono numerose le ipotesi e le voci su quello che stanno architettando ai piani alti di Viale Mazzini i dirigenti Rai. Come sapete pochi giorni fa Carlo Fuortes ha dato le dimissioni e al suo posto un cda spaccato ha scelto Roberto Sergio come nuovo AD.

E la rivoluzione continua. Perché l’addio di Fabio Fazio ha scatenato il più classico degli effetti domino che si stanno ripercuotendo, of course, anche sulle altre reti. Da Mediaset i nomi dei papabili a sostituire Fazio sono quelli di Nicola Porro, ma anche Paolo Bonolis. Poi c’è chi ha parlato di Massimo Giletti, in uscita da La7. Ma quanto prenderà di stipendio l’ex conduttore di “Che Tempo Che Fa”? Beh, ve lo diciamo subito: c’è di peggio.

Ecco come Discovery ha conquistato Fabio Fazio: il contratto

Ovviamente un conduttore di successo come Fabio Fazio pretende determinate garanzie quando si muove. Gli anni alla Rai, parole sue, sono stati indimenticabili: “Non posso che avere gratitudine per la Rai“. Il futuro, però, è targato Discovery, divisione della Warner Bros che in Italia trasmette ben 13 canali tra cui Nove, Real Time e DMax. E, che ve lo diciamo a fare, le garanzie si misurano anche con un adeguato compenso calcolando quanti spettatori (e quindi entrate pubblicitarie) porterà lo stesso Fabio Fazio alla nuova rete.

Ebbene, secondo quanto rivelato dal Corriere della Sera, Fabio Fazio intascherà 2,5 milioni di euro netti all’anno. In tutto quindi stiamo parlando di 10 milioni di euro visto che l’ex conduttore di Che Tempo che fa ha firmato un contratto quadriennale.

Il general manager Italy e Iberia della Warner Bros Alessandro Araimo ha salutato così l’arrivo di Fabio Fazio nella sua scuderia: “Siamo entusiasti di accogliere un fuoriclasse come Fabio Fazio e orgogliosi che uno dei volti più rilevanti e influenti della televisione italiana abbia scelto Warner Bros, Discovery e il Canale Nove per proseguire la sua straordinaria carriera”. E per tutti quelli che non vedono l’ora di riprendere il filo del discorso interrotto alla Rai c’è una buona notizia. Non dovranno attendere tanto: Fazio sarà in onda sul Nove già dal prossimo autunno. Il programma? Beh, ora chiedete troppo. Ogni cosa a suo tempo…

