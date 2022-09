Due ex volti di Uomini e Donne si sposano. Il fatto curioso è che i due del Trono Over non sono usciti insieme dal programma. Semplicemente si sono ritrovati lontano dalle telecamere e hanno deciso di fare il grande passo. Si tratta di Isabella Falasconi e Giuseppe Tranquillino. La prima è stata una dama capace di conquistare il pubblico, tanto che dopo molti anni in tanti si ricordano di lei. Lasciò il dating show con Mauro Donà.

I due decisero di mettersi alla prova partecipando a Temptation Island nel 2015. Immediatamente spuntarono fuori diversi problemi, ma alla fine scelsero di uscire dal reality insieme. Tuttavia l’anno dopo i due si lasciarono. Così Isabella è tornata nuovamente a Uomini e Donne in cerca dell’anima gemella. L’incontro con Giuseppe Tranquillino, però, era già avvenuto nel 2014. È stata la stessa dama a raccontare l’impressione che il cavaliere le fece.





Isabella ricorda l’incontro con Giuseppe a UeD

“Si presenta – ricorda Isabella Falasconi – era seduto al centro studio esattamente di fronte a me. Io lo guardo e i suoi occhi azzurri mi hanno subito colpito. Lui racconta di sé, che vive ad Altamura ed è laureato in Giurisprudenza, al Conservatorio e anche ingegneria meccanica. Vi ricordate l’uomo delle tre lauree criticato da tutti? L’uomo che lavorava in banca oggi è diventato notaio a Trani. Alla domanda di Maria: Giovanni, chi ti ha colpito tra le dame? e lui risponde: Isabella”.

Isabella e Giuseppe hanno ballato al centro dello studio e la dama ha provato “un’emozione fortissima”. Allo stesso tempo, però, si è sentita “quasi imbarazzata dal suo carattere forte ed esuberante”. Inoltre “mi ha denigrato in quanto tutti gli parlavano male di me (dicevano che ballavo nei locali… Cosa alquanto falsa). Io cercavo di mettermi in contatto con lui, ma niente”. I due lasciarono UeD con partner diversi.

Dopo sette anni Isabella Falasconi racconta: “Poi, di punto in bianco, riuscì ad intravedere una mia foto su Facebook tramite un account che si era aperto solo per cercarmi. Lì ci siamo ritrovati; gli ho dato il mio numero di cellulare e subito ci siamo sentiti. Poi ci siamo incontrati a Civitanova e dopo un lungo abbraccio ci siamo ritrovati. In trasmissione, purtroppo, è difficile poter esser ciò che si è veramente”. E poi il 27 agosto Isabella e Giuseppe si sono sposati con tanto di cavallo che ha portato la sposa fino in cattedrale. E, come in una favola, vissero felici e contenti…

