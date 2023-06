Uomini e Donne ha chiuso i battenti, ma i suoi protagonisti sono sempre sulla bocca di tutti. Ovviamente il dating show di Maria De Filippi riprenderà a settembre con la nuova edizione. Tante le novità in serbo con numerose sorprese in arrivo per il fedele pubblico di Canale 5. Se fino a poche settimane fa si temeva che la conduttrice potesse lasciare la conduzione del fortunato programma, adesso è arrivata la conferma: Queen Mary resterà saldamente al suo posto.

Le novità riguarderanno invece i tronisti. Dopo l’addio dei vari Federico Nicotera e Nicole Santinelli si mormora che potrebbero tornare volti ben noti… Alessio Campoli, Alice Barisciani, Cristian Di Carlo e Andrea Foriglio sono i nomi più gettonati per far ritorno a UeD non più come corteggiatori ma come tronisti. E proprio come tronista ha lasciato il segno nelle passate edizioni una donna che oggi torna a far parlare di sé.

Leggi anche: “Doveva mandarti a fanc***”. Giulia Cavaglia, che figuraccia. È bufera dopo il video in lacrime con crisi di panico





Giulia Cavaglià si sfoga sui social: cosa le è successo

Dopo la sua esperienza a Uomini e Donne Giulia Cavaglià è diventata molto popolare sui social. Solo su Instagram conta, ad esempio, oltre mezzo milione di follower. Proprio grazie a questo successo in tanti erano pronti a scommettere che presto l’avremmo rivista in tv. Infatti il suo nome è spuntato fuori come possibile concorrente al Grande Fratello Vip. Sembrava cosa fatta e invece all’ultimo momento è saltato tutto. Il motivo? C’entra il suo fidanzato…

Si è parlato di un possibile conflitto con il programma in cui compariva il suo fidanzato, Federico Chimirri, che ha partecipato a Masterchef 11. Il suo sogno era quello di aprire un ristorante a Milano e Giulia ha fatto di tutto per stargli vicino. I due sembravano inseparabili, ma recentemente i fan hanno notato che non hanno più pubblicato né foto né messaggi d’amore. È scattata quindi la domanda su cosa fosse successo e Giulia ha risposto, spiazzando tutti.

“Ho appena scoperto che il mio fidanzato mi tradisce. Quindi sì, ci siamo lasciati. E gradirei non aver alcuna domanda sull’accaduto”. Ma la faccenda poco dopo si è complicata perché lo stesso Federico Chimirri è intervenuto e ha fatto sapere a Deianira Marzano che c’è stato solo un grande fraintendimento. Il ragazzo avrebbe detto a Giulia “Io ho un’altra” solo per scherzo. Ma l’ex UeD ha reagito malissimo. Sarà davvero andata così? L’esperta di gossip sembra credere a Federico… e voi?

