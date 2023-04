Sui social tantissimi utenti si sono scagliati contro Giulia Cavaglia per l’ultima Instagram story pubblicata sul suo account social. La giovane è nota al pubblico di Uomini e Donne per aver partecipato come tronista al dating show di Maria De Filippi come tronista. Nel 2019 la tronista è uscita dallo studio insieme a Manuel Galiano ma la storia dei due è durata pochissimo. “Uomini e Donne mi ha fatto soffrire due volte. La prima volta quando ero una corteggiatrice e sono stata rifiutata dal tronista che mi piaceva. La seconda volta quando, dopo essere diventata tronista, ho scelto un ragazzo con cui pensavo potesse nascere qualcosa di importante. Invece lui mi ha tradita pochi giorni dopo l’uscita dal programma”, aveva spiegato Giulia Cavaglia dopo l’addio al corteggiatore che aveva scelto a Uomini e Donne.

Poi la storia con Francesco Sole, cantante e scrittore, anche questa finita. a “Di Più” Giulia Cavaglia aveva svelato: “È riuscito a ridarmi fiducia nell’amore. Non credevo che uomini del genere potessero esistere anche nella vita reale. Ero convinta che vivessero soltanto nelle favole, invece sono stata costretta a ricredermi”. Poi la storia con Federico Chimirri, ex concorrente di Masterchef. Oggi l’ex tronista è finita al centro della bufera per un video pubblicato sui social in cui ha spiegato di essere rimasta bloccata a Barcellona dopo aver perso un volo diretto per l’Italia a causa di un suo ritardo di pochi minuti.

Giulia Cavaglia non riesce a prendere l’aereo e fa un video: “Siete delle me…”

“Praticamente è successo che siamo qua con il volo della Vueling, siamo arrivati qua al gate con quattro minuti di ritardo. E non ci fanno passare raga! Cioè, non ci fanno passare per tre minuti di ritardo al gate, tre! Le persone sono ancora lì che stanno imbarcando. Io ora faccio una petizione contro la Vueling, non ho parole! Non ho parole!”, dice Giulia Cavaglia in lacrime mentre si riprende e parla anche di attacchi di panico.

“Vi dico solo che non ha voluto darmi il suo nome e il suo cognome per fare una lettera di richiamo a Vueling. Non ha voluto darmi il suo nome e il suo cognome la hostess! Questo dimostra la qualità del servizio Vueling e la qualità delle operatrici Vueling”, l’accusa di Giulia Cavaglia che continua: “Non riuscivo a respirare, la gente è cattiva senza motivo. Odio fare queste cose ma siete delle mer… e dovete chiudere!“. Ovviamente sui social è scoppiata la bufera. A detta degli utenti la reazione dell’ex tronista è stata esagerata. E infatti bastava arrivare in orario al gate e sarebbe entrata sull’aereo come tutti gli altri passeggeri.

Come può Vueling chiudere il gate all’orario di chiusura del gate? 😔 pic.twitter.com/aBlr0IoWwC — Trash Italiano (@trash_italiano) April 24, 2023

“Una lettera di richiamo per aver svolto il proprio lavoro? Ma sopratutto se pensa di poter fare lei una lettera di richiamo… ha mai lavorato?”, si legge tra i commenti sotto al post di Trash Italiano che ha ricondiviso il video di Giulia Cavaglia. “La cura con la quale ha scelto i filtri prima di registrare il suo pianto finto mi spezza”, “”Non ha voluto fornirmi il suo nome e il suo cognome la hostess”. Ha fatto bene. Doveva mandarti a fanculo”, “Ecco un altro valido motivo per eliminare il trono classico di uomini e donne”. “Ma se é in ritardo, e il gate é chiuso perché dovrebbero farla passare? Solo perché si crede un “influencer”? Poi come se non avesse i soldi per prendersi un altro volo”, scrive ancora un utente di Twitter.