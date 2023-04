Uomini e Donne, gli scontri tra Tina Cipollari e Gemma Galgani ormai non si contano più (e non fanno neppure più notizia); continui faccia a faccia, litigi, addirittura insulti dietro ai quali ora fa luce l’esperto di gossip Alessandro Rosica. Nel corso delle ultime puntate Gemma Galgani ha ricevuto la visita del cavaliere Giuseppe, arrivato in studio per lei. Una new entry che ha immediatamente scatenato i commenti social. “Gemma non uscirà mai con nessuno da lì, lo sanno pure i muri”.



E ancora: “Possiamo passare avanti per favore che è davvero insopportabile. Tra l’altro più passa il tempo più non si capisce cosa dice, visto che la dentiera inizia a stare larga”. E c’è chi ci va ancora più duro. “Gemma sei uscita con chiunque, addirittura con un ventenne, tra l’altro, se tu stessa avessi continuato ad uscire con lui, saresti stata la prima a dirgliene di tutti i colori, ma visto che devi per forza andare contro Paolo, adesso é diventato un signore dolcissimo, ma quanto sei falsa”.

Leggi anche: “È intervenuta la sicurezza”. Armando Incarnato, ritorno choc a UeD: rissa con Riccardo Guarnieri





Uomini e Donne, tra Gemma Galgani e Tina Cipollari è solo show?



“Inoltre, Roberta, che dice a Nichol di averla offesa, sappi che è assurdo lamentarsi delle risposte ricevute quando sei tu ad intrometterti. É ovvio che vi siate accusate di cose diverse visto che siete due persone diverse, quindi é più che normale che le offese siano diverse. Non puoi istigare le persone per poi lamentarti di come reagiscano perché non ha senso”.



“Che, poi, è esattamente ciò che fanno Gemma e Armando, in tutto ciò che dite e fate non c’è un minimo di logica”. Logico che, davanti a tutto questo, Tina Cipollari non sia rimasta in silenzio. Anzi, come da copione ha attaccato Gemma Galgani ma forse non è proprio tutto come sembra, secondo l’esperto di Uomini e Donne Alessandro Rosica ci sarebbe ben altro tra le due.



A chi si chiede la ragione per cui Tina Cipollari sembra odiare Gemma Galgani infatti risponde: “Tina? Nel privato una persona squisita e normalissima”, ha sentenziato Rosica “La finta tiritera con Gemma ha stancato ormai. Tutta sceneggiata. Loro due dietro le quinte sono tutt’altro”. Insomma, sarebbe tutto dettato da esigenze di copione.