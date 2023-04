Uomini e Donne, due cavalieri del trono Over arrivano alle mani. C’è davvero tanta, ma tanta carne al fuoco nelle anticipazioni di Lorenzo Pugnaloni sul dating show di Maria De Filippi. Ovviamente si tratta di cose avvenute durante le registrazioni che verranno trasmesse, censura permettendo, nei prossimi giorni. Dunque si tratta di episodi ‘autentici’ non supposizioni… Autentici come la rissa che c’è stata tra due protagonisti del programma di Canale 5.

Stiamo parlando di Armando Incarnato e Riccardo Guarnieri che hanno dato vita ad una rissa da saloon wester – o da bar se preferite – che ha richiesto perfino l’intervento di Maria De Filippi a fare da paciere. Un momento non certo edificante, anzi super trash e chissà che ne penserà il buon Pier Silvio Berlusconi che poche settimane fa è intervenuto per fermare la deriva del GF Vip… Difficile che la scena sia mandata in onda, ma andiamo a vedere cosa è successo.

Armando e Riccardo si affrontano: panico in studio

Da diverso tempo Armando Incarnato è protagonista di scontri molto accesi con alcune dame di Uomini e Donne. Dalla denuncia di Desdemona alle pesanti accuse di Aurora l’attore partenopeo e presenza fissa dello show ha più volte replicato a muso duro. Stavolta sentite cosa è successo: “Casino tra Aurora e Armando – fa sapere Pugnaloni – È stata tirata in ballo Lucrezia, la corteggiatrice dell’ex tronista Gianluca De Matteis che Armando corteggiò due anni fa, perché Aurora ha mandato un audio a Lucrezia in cui le chiedeva se lei e Armando si fossero frequentati dopo il programma e se, laddove si fossero frequentati, potesse venire in studio a testimoniare“.

Il piano di Aurora è andato, però, a farsi benedire: “Lucrezia però ha scritto ad Armando e gli ha raccontato tutto e lui si è arrabbiato con Aurora” leggiamo nelle anticipazioni di UeD. “Armando ha detto che Aurora avrebbe scritto a più ex dame. Nella discussione si è messo in mezzo Riccardo e lui e Armando sono arrivati alle mani (probabilmente questa parte verrà tagliata). Poi sono stati separati”.

“È stata rintracciata telefonicamente Lucrezia dopo che sono stati fatti sentire gli audio tra lei e Aurora. Gli audio li ha sentiti solo Gianni. C’è anche stato un malinteso perché si pensava che Aurora volesse indurre Lucrezia a testimoniare il falso e raccontare cose non accadute, invece Aurora aveva solo fatto una domanda. Aurora è anche uscita con un signore e lui ha deciso di chiudere la conoscenza”. Com’è andata a finire tra Armando e Riccardo? “Dopo la lite con Riccardo – scrive Pugnaloni – Armando si è scusato e i due si sono dati la mano“.

