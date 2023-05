“Sto arrivando su 0nlyfans”. GF Vip, la svolta hot dell’ex vippone. Travolto dalle critiche: “Senza rispetto”

Simone Coccia Colaiuta annuncia di sbarcare su OnlyFans e viene travolto dalle critiche. Nelle ultime settimane l’ex concorrente del Grande Fratello ha fatto sapere che la sua storia d’amore con l’ex senatrice del Partito Democratico Stefania Pezzopane è giunta al capolinea. I due sono stati ospiti di diversi programmi, in particolare Domenica In e Pomeriggio 5, dove hanno raccontato la fine della loro relazione durata ben 9 anni.

“Si parlava di amore, della mia storia con Simone, finita dopo 9 anni, di tutta la cattiveria che abbiamo dovuto sopportare, di come non si sa più amare e non si sopporta l’amore degli altri, di come destabilizza la diversità, del mio impegno politico iniziato sui banchi del liceo e mal sopportato perché senza sistema di potere, della mia famiglia e delle persone che ho perduto sul mio cammino” ha raccontato la politica. Ora a far discutere è invece un post di Simone.

Leggi anche: “Dobbiamo darvi una notizia”. Stefania Pezzopane e Simone Coccia Colaiuta, l’annuncio





Il post di Simone Coccia e la reazione dei follower

A pochi giorni di distanza dalla sofferta separazione da Stefania Pezzopane l’ex GF Simone Coccia Colaiuta ha pubblicato un post in cui annuncia il suo immimente ingresso nella piattaforma di tendenza del momento, ovvero OnlyFans. Questo annuncio, però, è stato fortemente criticato. In particolare una sua vecchia conoscenza nella Casa più spiata d’Italia nel 2016, cioè Lucia Bramieri, ha usato parole dure: “noi ci conosciamo da molti anni, abbiamo fatto anche un #grandefratello insieme e ci siamo divertiti molto, fra di noi c’è sempre stata una sana amicizia ed ironia e mai NULLA di più ci tengo a sottolinearlo nel caso qualcuno avesse ancora qualche dubbio”.

“Ho sempre difeso e rispettato il tuo rapporto di coppia con @stefaniapezzopane – ha scritto in un post la vedova di Cesare Bramieri che considero una grande donna molto intelligente sensibile ed estremamente educata nei modi e nelle parole. Ho saputo letto e parlato anche con te della vostra separazione della quale me ne dispiaccio perché ho seguito entrambi sia da Mara Venier che da Barbara D’urso, eravate commossi e dispiaciuti entrambi ma purtroppo nella vita sono cose che possono succedere e succedono a tante coppie”.

“Premesso che tu come tutti sei e siamo liberi di fare ciò che vogliamo nel rispetto degli altri – conclude Lucia Bramieri – mi permetto di dirti che questa tua scelta a distanza di pochi giorni dalle tue lacrime la trovo poco rispettosa. Questo è solo un mio pensiero condivisibile o non condivisibile ma ho deciso di esprimerlo.

Con questo auguro ad entrambi il meglio per voi e la vostra vita”.

Riccardo Guarnieri ancora contro Ida Platano e Alessandro Vicinanza: c’entra il famoso tradimento