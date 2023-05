Riccardo Guarnieri contro Ida Platano e Alessandro Vicinanza? Per giorni non s’è parlato d’altro se non della frecciatina che il cavaliere tarantino di UeD avrebbe lanciato a mezzo social alla sua ex e al suo nuovo amore. Dalla frecciatina alle voci di un tradimento il passo è stato brevissimo ed è successo il finimondo. Ma ora, in una nuova intervista fiume rilasciata a UeD Magazine, Riccardo fa finalmente chiarezza su tutta questa vicenda. Ma dobbiamo fare un passo indietro.

Nei giorni scorsi, Riccardo Guarnieri ha postato tra le Storie di Instagram questa frase: “Ogni re sul trono, ogni pagliaccio nel suo circo”. A stretto giro il popolo dei social ha iniziato a mormorare che ce l’avesse proprio con la coppia nata a UeD. Da qui le chiacchiere su un tradimento di Alessandro e addirittura l’addio con Ida. Niente di più falso, sostiene il cavaliere che è ancora alla corte di Maria De Filippi.

Riccardo Guarnieri torna su Ida Platano e Alessandro Vicinanza

Nell’intervista al magazine del programma Riccardo Guarnieri smentisce categoricamente il riferimento a un tradimento. Ha postato solamente una frase di cui gli piaceva il senso, precisa. Aggiunge anche di usare pochissimo i social e se gli utenti interpretano male i suoi pensieri non è un suo problema.

Su Ida e Alessandro, invece, dice: “A me in realtà fa sorridere che alcune persone si credano sempre al centro dell’attenzione, dei miei pensieri e soprattutto mi fanno sorridere anche le loro risposte alle mie presunte frecciatine”. Insomma, Riccardo Guarnieri assicura di avere la coscienza pulita e di conseguenza vive il tutto serenamente.

Anzi, a volerla proprio dire tutta, in passato è stata la coppia che lo ha definito “irrisolto” ma la sua impressione è che sia il contrario. Per Riccardo Guarnieri, infine, Ida Platano e Alessandro Vicinanza continuano a rispondere alle presunte frecciatine senza essere chiamati in causa solo ed esclusivamente per avere visibilità.