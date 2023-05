Momento fondamentale nella vita di Ida Platano e Alessandro Vicinanza. Nonostante si stia parlando da tanto tempo di crisi e della possibilità che possano lasciarsi presto, adesso c’è stata una risposta molto chiara a tutte queste indiscrezioni. Infatti, c’è stato un gesto fortissimo da parte dell’ex dama di Uomini e Donne, che ha trovato immediatamente la replica del suo compagno. E non sono mancate anche le reazioni di alcuni dei principali volti del programma di Maria De Filippi.

Per Ida Platano ed Alessandro Vicinanza sono ore molto importanti, infatti sono riusciti a raggiungere un traguardo meraviglioso. Eppure sono qualche giorno fa si era vociferato di un clamoroso tradimento di lui. A lanciare l’indiscrezione, ancora una volta, Deianira Marzano che aveva reso pubblica una segnalazione ricevuta da una sua follower in cui si sosteneva che Vicinanza non sarebbe stato fedele con la fidanzata. “Riccardo, ex di Ida, pare sappia di un tradimento di Alessandro, nuovo amore della sua ex. Si volaaa”, il testo del messaggio.

Ida Platano e Alessandro Vicinanza, momento meraviglioso per la coppia

E dunque è bastato un video postato da Ida Platano e dedicato ovviamente anche ad Alessandro Vicinanza per spegnere tutti i rumor negativi. Possiamo subito confermare che non c’è assolutamente una crisi amorosa in corso, anzi, hanno appena festeggiato un obiettivo tanto atteso. Ormai è passato del tempo da quando hanno lasciato UeD e si sono concessi anche delle bellissime vacanza, quindi adesso è già tempo di trarre i primi bilanci.

Ida e Alessandro sono fidanzati esattamente da 6 mesi e quindi lei ha voluto celebrare la ricorrenza con un filmato, che ha raccolto tutti i bei momenti trascorsi insieme. E ha scritto: “Oggi 6 mesi di noi“. Pronta la risposta dell’ex cavaliere del programma di Maria: “La mia felicità oggi è amarti ed essere amato…Love you my baby“. Ma a far commuovere la coppia sono stati anche gli amici famosi Gemma Galgani e Armando Incarnato, che hanno fatto subito gli auguri.

L’amica Gemma ha commentato: “Momenti meravigliosi, grazie per averli condivisi con noi! Un forte abbraccio a te e ad Ale!”. Mentre Incarnato ha aggiunto: “Senza la mia autorizzazione non si fa niente. Belli miei”.