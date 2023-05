Momenti di grande paura per Ida Platano, vittima purtroppo di un brutto episodio. Ha subito un furto improvviso, che l’ha inevitabilmente scossa. Per un giorno intero i suoi fan si erano preoccupati moltissimo per la sua assenza da Instagram e si erano sparse le voci più disparate. Anche perché lei precedentemente aveva pubblicato un post enigmatico, che aveva fatto ipotizzare una presunta crisi sentimentale col suo partner Alessandro Vicinanza. E quindi è stata costretta a intervenire.

Entrando nello specifico della questione, Ida Platano prima di parlare del furto aveva postato una Instagram story che diceva: “Fidarsi è bene, non fidarsi è meglio”. E sembrava collegato ad una segnalazione ricevuta dall’influencer Amedeo Venza. Infatti, un follower di quest’ultimo aveva scritto: “So che scrive ad un’altra, lo conosco“. Poi l’ex dama di Uomini e Donne ha rotto il silenzio e ha rivelato tutti i particolari del fattaccio, che l’ha quindi riguardata in prima persona.

Leggi anche: Ida Platano e Alessandro Vicinanza, altro che crisi: “Amore fortissimo”. E arriva l’annuncio





Ida Platano vittima di un furto: “Sono sotto choc”

Una situazione davvero angosciante per Ida Platano, che è ancora sotto choc per il furto subito. Era in compagnia proprio del suo compagno, quando è successo l’imprevedibile. Si erano concessi una bella vacanza nella capitale Roma e speravano probabilmente di godersi la festività del Primo Maggio senza problemi di alcuna natura, ma il destino non ha voluto così e purtroppo un malvivente ha rovinato loro la giornata. Vediamo cosa ha raccontato l’ex UeD.

Ida Platano ha raccontato così il brutto episodio che l’ha vista purtroppo protagonista: “Ciao belli miei, volevo dirvi che quella frase sul fidarsi è bene e non fidarsi è meglio è riferita ad una cosa che mi è successa. Mi hanno rubato la borsa, ero a Roma con Alessandro e sono ancora scioccata. Per fortuna stiamo bene, vi ringrazio per esservi preoccupati“. Non ci sono state brutte conseguenze fisiche per entrambi, ma restano ovviamente la rabbia e lo scoramento, oltre ad un’evidente paura.

Intanto, Ida e Alessandro nei giorni scorsi hanno preannunciato novità importanti nella coppia nella loro intervista a Uomini e Donne Magazine: “Il nostro rapporto matura e cresce sempre di più. L’amore è fortissimo e da poco abbiamo iniziato a discutere di progetti più profondi, importanti, ma è presto per condividerli”.