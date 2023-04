Stefania Pezzopane e Simone Coccia Colaiuta avevano annunciato la loro separazione appena una settimana fa; giorni difficili che Stefania aveva raccontato ieri a Domenica In, nel corso di una lunga intervista concessa a Mara Venier dopo la quale aveva raccontato sui social: “Mi sono emozionata durante l’intervista, sono una tigre con le lacrime”. Lacrime che, sembra chiaro, continueranno a scendere ancora per molto: la storia con Simone, del resto, è stata di quelle importanti.



Racconta ancora Stefania: “Si parlava di amore, della mia storia con Simone, finita dopo 9 anni, di tutta la cattiveria che abbiamo dovuto sopportare, di come non si sa più amare e non si sopporta l’amore degli altri, di come destabilizza la diversità, del mio impegno politico iniziato sui banchi del liceo e mal sopportato perché senza sistema di potere, della mia famiglia e delle persone che ho perduto sul mio cammino”.

Leggi anche: “Dobbiamo darvi una notizia”. Stefania Pezzopane e Simone Coccia Colaiuta, l’annuncio





Simone Coccia Colaiuta, attacco a Stefania Pezzopane



“Le immagini di tanti momenti felici, i sorrisi, i baci e gli abbracci con Simone riproposti con garbo sullo schermo davanti a me, ma soprattutto la calma serena di Mara Venier che mi chiedeva le cose guardandomi negli occhi, mi hanno emozionata. Mi stanno scrivendo in tanti e soprattutto in tantissime per raccontarmi che si sono emozionate anche loro, che hanno pianto”. E concludeva.



“Le emozioni sono belle come l’amore, vanno vissute fino in fondo. Si nascondono i ladri, chi uccide, chi spaccia la morte. Non si nasconda più chi ama, chi è felice, chi soffre e si emoziona. Non si celi più chi è basso o troppo alto, chi è troppo magro o al suo contrario. Non ci si nasconde per una lacrima. Ringrazio tutte e tutti per il vostro affetto, la tigre ha gli occhi bagnati mentre riprende le sue forze nuove”.



Parole davanti alle quali Simone Coccia Colaiuta non è rimasto insensibile, sui social ha scritto: “Non potendo essere presente in studio, come giusto che sia data la situazione, conoscendo la signora Venier, non posso far altro che complimentarmi ancora una volta per la sua eleganza e il suo sentimento puro che ha sempre nutrito e dimostrato pubblicamente nei confronti miei e di Stefania. Ad entrambe un caro saluto con stima e affetto. Simone”.