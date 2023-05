Venerdì scorso Uomini e Donne ha calato il sipario. Maria De Filippi si appresta a ‘staccare la spina’ dopo un’annata decisamente diversa dalle altre. Infatti sia il programma di appuntamenti per eccellenza sia Amici sono arrivati alle fasi conclusive. Mattia Zenzola ha conquistato la vittoria nel popolare talent show, mentre Nicole Santinelli ha scelto Carlo dopo un lungo percorso. Niente da fare, quindi, per Andrea col quale la tronista era stata accusata di aver pianificato tutto.

Ma proprio appena finita la stagione Uomini e Donne regala un’altra perla di quelle, lasciatecelo dire, sensazionali. O senza senso, fate voi. Com’era quel detto? Bene o male purché se ne parli. Ecco, il mondo dello spettacolo funziona un po’ così, no? E allora sentite questa storia: in queste ore è arrivata una clamorosa segnalazione di una donna che ha raccontato un ‘curioso’ episodio con un ex cavaliere… E c’è pure chi ipotizza che quel cavaliere potrebbe essere Alessandro Vicinanza.

Leggi anche: “Io ho visto tutto”. Riccardo Guarnieri, il segreto spifferato alla redazione di UeD





L’incredibile segnalazione sull’ex cavaliere: “Uno sfigato…”

Alessandro Vicinanza e Ida Platano hanno iniziato una relazione proprio a Uomini e Donne. Inizialmente sembravano tutte rose e fiori. Sui social i due appaiono super affiatati. Ma nel frattempo sono arrivate diverse voci sul loro conto. Qualcuno ha parlato di tradimento di lui nei confronti di Ida. E Riccardo Guarnieri sulla coppia ha dichiarato: “Il tempo mette ognuno al proprio posto. Ogni re sul suo trono e ogni pagliaccio nel suo circo!”. Adesso sia ad Amedeo Venza che a Deianira Marzano, entrambi esperti di gossip, è arrivata una segnalazione piuttosto forte.

Detto che successivamente Riccardo Guarnieri ha ridimensionato la sua bordata dicendo che parlava in generale e non si riferiva a nessuno in particolare, ora c’è la segnalazione. La donna riferisce di aver avuto un contatto con il cavaliere di UeD. Il nome non è stato ovviamente reso noto, ma la persona in questione ha fornito le prove di quello che dice. Ebbene l’ex UeD le avrebbe chiesto di “prendere una birra in macchina, perché altrimenti qualcuno poteva fotografarlo”. Al termine del messaggio, inoltre, la ragazza definisce l’uomo uno “sfigato”.

L’autrice della segnalazione prosegue: “Io gli dissi: ‘Sono in pigiama’. E lui: ‘Che fa, tanto stiamo in auto’. Tutto perché altrimenti lo potevano riconoscere”. Dichiarazioni che, naturalmente, i due influencer hanno prontamente diffuso via social. E adesso parte la caccia all’uomo, o meglio, al cavaliere. Chi sarà stato?

“È morto in un incidente”. Grave lutto per il volto di UeD, l’annuncio straziante