“Me l’ha messo in quel posto”. UeD, Eugenio Colombo furioso: accuse pesanti a Francesca Del Taglia

Eugenio e Francesca di UeD, storia finita malissimo. Ne avevamo già parlato qualche tempo fa. Tra Eugenio Colombo e Francesca Del Taglia qualcosa si era rotto già da agosto. A lanciare l’indiscrezione era stata Deianira Marzano: “Purtroppo Eugenio Colombo e Francesca si sono lasciati. Lei è rimasta nella sua città da sola e lui è tornato a Cremona. Presto prenderà casa con la sua nuova ragazza che ha già da qualche mese. Fonte attendibilissima perché io conosco bene la madre di Eugenio”.

Eugenio e Francesca, dopo aver lasciato lo studio di Uomini e Donne sotto una cascata di petali di rose hanno avuto due figli. Ci sono stati alti e bassi ma forse in pochi potevano prevedere che gli eventi prendessero una piega così brutta. La prima segnalazione fu confermata da Eugenio: “È vero, è un momento un po’ delicato tra me e Francesca. È un problema non dettato da chissà cosa, tradimenti o queste cavolate qua, ma dove dall’altra parte viene a mancare un sentimento e niente…”.





Eugenio e Francesca, storia giunta al capolinea

Anche Francesca ha in qualche modo confermato la crisi, per poi aggiungere: “Io ho smentito il fatto che Eugenio avesse già una fidanzata da due mesi e si fosse già preso una casa”. Ora però sono uscite nuove dichiarazioni dell’ex tronista che è durissimo con l’ex compagna. Prima un messaggio enigmatico: “È proprio quando hai capito tutto che, spesso, la migliore soluzione è far finta di non aver capito niente. Notte”.

Subito dopo Eugenio ha pubblicato un’altra storia, stavolta più esplicita: “Purtroppo non riesco a metterci la faccia in questo momento, ma da questi tre giorni mi sono reso conto di essere stato degli anni con una persona che non mi meritava e che appena ha potuto me l’ha messo in quel posto. Esiste il karma… Sono veramente schifato”.

Insomma, a quanto pare, se prima Eugenio scriveva “stiamo cercando di capire cosa fare del nostro futuro siccome abbiamo due bambini e soprattutto se questo sentimento può tornare o no”, ora non più. La rottura definitiva è arrivata proprio negli ultimi giorni. Eugenio e Francesca si sono dunque lasciati dopo nove anni insieme e due figli, Brando e Zeno.

