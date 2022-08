Eugenio Colombo e Francesca Del Taglia di Uomini e Donne, nei giorni scorsi la notizia di una crisi forse impossibile da superare. A lanciare l’indiscrezione era stata Deianira Marzano attraverso il suo canale social. “Purtroppo Eugenio Colombo e Francesca si sono lasciati. Lei è rimasta nella sua città da sola e lui è tornato a Cremona. Presto prenderà casa con la sua nuova ragazza che ha già da qualche mese. Fonte attendibilissima perché io conosco bene la madre di Eugenio”.



Da loro non era arrivata nessuna conferma. Fino a questo momento. Primo a parlare è Eugenio: “È vero, è un momento un po’ delicato tra me e Francesca. È un problema non dettato da chissà cosa, tradimenti o queste cavolate qua, ma dove dall’altra parte viene a mancare un sentimento e niente. Quindi, siamo in una situazione dove stiamo cercando di capire cosa fare del nostro futuro siccome abbiamo due bambini e soprattutto se questo sentimento può tornare o no”.





Eugenio Colombo e Francesca Del Taglia di UeD, crisi confermata



A confermare implicitamente la rottura è anche Francesca che manda frecciate a Deianira Marzano. Notando le ultime Stories di Deianira Marzano, in cui la accusa di essere “ridicola” e di voler attirare l’attenzione su di sé, Francesca perde le staffe. “Io ho smentito il fatto che Eugenio avesse già una fidanzata da due mesi e si fosse già preso una casa”. (Leggi anche Svelato il nome del nuovo royal baby: l’annuncio ufficiale e anche la prima, dolcissima foto)



E ancora: “Questo ho smentito, poi non ho mai detto né sì né no su crisi varie, anche perché sono ca..i nostri, la vita è nostra, abbiamo anche due figli da tutelare. Io capisco che è estate e c’è gossip da fare. Quindi, invece di scrivermi in privato come hai fatto a novembre, devi continuare a fare queste storielline del ca..o. Ti tolgo ogni dubbio, quindi ok? A posto? Sei più tranquilla adesso?”.



Eugenio e Francesca stanno insieme da otto anni, e dal loro amore sono nati due bambini, Brando e Zeno. Sui social, in tutto questo tempo, i due si sono sempre mostrati affiatati: gli anni non hanno fatto che fortificare il loro legame. La loro famiglia, evidentemente, era il centro della vita di entrambi.

