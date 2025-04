Siamo ormai a ridosso della fine di Uomini e Donne, infatti tra poco meno di un mese dovrebbe esserci la conclusione dell’attuale stagione. E una nuova coppia starebbe nascendo, infatti le ultime indiscrezioni hanno fatto riferimento alla possibilità che due protagonisti lascerebbero insieme il programma.

L’amore potrebbe aver colpito ancora a Uomini e Donne, infatti la nuova coppia starebbe per uscire a sorpresa dal dating show di Maria De Filippi. Andiamo a vedere insieme di chi stiamo parlando e cosa sarebbe emerso in queste settimane. Ovviamente le prossime registrazioni saranno decisive per avere chiarezza totale.

Uomini e Donne, starebbe per nascere una nuova coppia

A sganciare la bomba è stato il sito Lanostratv, che ha scoperto il nome della dama che potrebbe andare via col nuovo partner. Lui è un cavaliere, ma sulla sua identità vige un certo mistero e il pubblico vuole sapere tutto. Infatti, non si è ancora capito esattamente chi sia, sebbene alcuni dettagli siano già venuti fuori.

A fidanzarsi sarebbe Morena, che si starebbe legando sentimentalmente ad un uomo dai capelli rossi. Maria non ha ancora parlato di loro durante le puntate di UeD, ma adesso potrebbe chiamare la dama e il cavaliere nel momento in cui vorranno comunicare a tutti la decisione.

Il nome di lui non è dato sapere, ma spesso e volentieri è stato visto vicino a Morena, dunque a breve dovrebbe essere rivelati particolari e chissà se davvero non annunceranno a tutti di essersi innamorati.