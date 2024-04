Nonostante il Grande Fratello sia finito, continuano a fare notizia i rapporti tra gli inquilini dell’ultima edizione. Abbiamo visto che molti rapporti di amicizia che erano nati dentro la casa, poi alla prova della vita reale sono finiti in frantumi: è il caso di Federico Massaro e Greta Rossetti, e quello di Stefano Miele e Sergio D’Ottavi. Ma adesso si scopre che c’è anche dell’altro.

Deainira Marzano, l’esperta sociale di gossip, ha sganciato poco fa dal proprio profilo Instagram una notizia bomba che ha scatenato subito molte reazioni tra gli appassionati del reality. Sembra infatti che i gieffini si siano coalizzati tra di loro per tenere alla larga dai loro incontri un altro concorrente del GF.

“Esclusa da tutto”. Una concorrente del Grande Fratello emarginata dagli altri concorrenti fuori la casa

“Dopo la fine del Grande Fratello con una delle ex concorrenti si sono raffreddati i rapporti ed è stata messa da parte da altri gieffini, perché la presenza era un po’ scomoda. Poverina, prima stava sempre in mezzo”, ha scritto Deianira Marzano su Instagram.

Ovviamente sul web sono cominciate subito a circolare varie ipotesi su chi sia questa presenza scomoda. Al momento possiamo dire che gli ex inquilini si sono divisi in due grupponi: un gruppo orbita intorno a Milano ed è composto da Rosy Chin, Greta Rossetti, Sergio D’Ottavi, Alessio Falsone e Anita Olivieri, in trasferta. Un altro gruppo invece ruota intorno a Napoli e in particolare a casa di Marco Maddaloni, dove si sono ritrovati in questi giorni Letizia Petris e Paolo Masella, Perla Vatiero e Mirko Brunetti, oltre al padrone di casa ovviamente. Un nuleo a parte invece è composto al momento dai due bellissimi di questa edizione: Federico Massaro e Vittorio Menozzi.

Molti di loro si erano ritrovati al party dopo la finale. Assente Beatrice Luzzi che aveva spiegato poi di non aver partecipato per dare precedenza alla famiglia. La regina del GF si incontrerà comunque nei prossimi giorni con Stefano Miele, come rivelato dallo stilista, che non vede l’ora di ballare ancora con la sua grande amica. Più isolato Giuseppe Garibaldi. Il bidello sta trascorrendo qualche giorno nella sua Calabria per recuperare il rapporto con la sua terra di origine a cui è legatissimo.

Chi è quindi il concorrente non più gradito dai suoi ex compagni di viaggio? Le teorie sono molte. C’è chi ha fatto notare ad esempio che per la prima volta lo scorso week end Angelica Baraldi non era in nessuna delle storie Instagram dei gieffini. La ragazza ha passato qualche giorno in compagnia del suo compagno, Riccardo che ha festeggiato il compleanno. Alfonso Signorini l’aveva definita un po’ la prezzomolina di questa edizione. Ma al momento non ci sono certezze