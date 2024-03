Grande Fratello, i concorrenti festeggiano lo storico traguardo. Negli ultimi giorni non sono mancate certo le emozioni all’interno della Casa. Se Beatrice resta la concorrente più amata, il fatto di essere sicura della finale probabilmente l’ha messa un po’ in secondo piano. In tanti si sono concentrati sul comportamento di Alessio Falsone che dopo il bacio ad Anita sta provocando diverse reazioni.

Su tutte Perla con la quale il rapporto sembra essersi incrinato. C’è stata anche una brutta lite all’interno del confessionale. Quando Anita l’ha saputo è sembrata quasi contenta dell’accaduto… Poi c’è stato l’ingresso del comico Dado che Simona Tagli non ha riconosciuto. Quest’ultima si è anche sentita male dopo aver mangiato il salmone preparato da Rosy Chin. In ogni caso i concorrenti hanno avuto modo di festeggiare insieme un importante traguardo.

I concorrente festeggiano i sei mesi dentro la Casa

Allo scoccare della mezzanotte i concorrenti hanno festeggiato con trombette e cartelloni i sei mesi dentro la Casa. È stato un percorso lungo, tutt’altro che semplice, caratterizzato da discussioni, scontri, liti, ma anche baci, abbracci, confessioni, intimità. Sulle note di “Y M C A” gli inquilini si sono lasciati andare a canti e risate, un vero momento di liberazione.

Giuseppe Garibaldi è sembrato il più ‘carico’ e ha guidato il trenino improvvisato che ha visto i concorrenti ballare e strombettare in allegria. Terminato il trenino i protagonisti di questa edizione del Grande Fratello si sono presi a cuscinate.

Ormai manca poco alla fine, l’ultima puntata dovrebbe andare in onda il 4 o l’11 aprile. E dopo tanti mesi dentro la Casa c’è voglia di leggerezza e allegria. Intanto presto scopriremo il nome del secondo finalista dopo Beatrice. Sarà uno tra Rosy, Anita, Letizia e Paolo. Ma attenzione, nella puntata di lunedì 11 marzo tornerà nella Casa Grecia Colmenares: l’ex gieffina affronterà Simona Tagli per chiederle conto di alcune dichiarazioni sul suo conto.

