Grande Fratello, ancora critiche per Alessio Falsone e Sergio. Il gesto contro Perla in cucina non è piaciuto al pubblico che ha chiesto la squalifica immediata per i due concorrenti. Stasera, intanto, si deciderà il nome del secondo finalista. Uno tra Rosy, Anita, Letizia e Paolo andrà a fare compagnia a Beatrice Luzzi, già certa di un posto all’ultimo atto ormai da tempo. Intanto è ancora mistero su quale sarà la data della finale. Da quello che si è capito i tempi saranno ancora lunghi.

Sicuramente per Pasquetta gli inquilini saranno ancora dentro la casa. Giuseppe ha rivelato che per quel giorno il GF consentirà loro di organizzare un barbecue. La più vicina alla vittoria, in questo momento, sembra Beatrice Luzzi che stasera potrebbe salutare Alessio e Sergio. Le possibilità sono poche ma il pubblico ha chiesto a Signorini di cacciarli.





Grande Fratello, ancora critiche per Alessio Falsone e Sergio

Il motivo? Un gesto non troppo gradito andato in onda mentre i due ragazzi erano in cucina con Perla. Una fan del programma ha pubblicato su X un video con questa didascalia: “Quindi questo è uno scherzo? Una donna che chiede di allontanarsi e loro insistono? Mi viene da vomitare”. Il modo, in realtà, sembra scherzoso, ma il pubblico ha due idee diverse.

“Si, è uno scherzo. Mi dispiace che nella vita non abbia mai provato queste sensazioni perché penso tu sia così triste in quella tua cameretta”. “Non è uno scherzo è una molestia. Se un amico si comportasse così non mi vedrebbe più”. Chissà se ne parlerà in puntata e se qualche provvedimento verrà preso.

A proposito di Alessio, la storia con Anita sembra già chiusa. Parlando con Rosy del suo futuro con Anita ha detto: “Sarà difficile perché siamo distanti…”. Rosy ha invitato ad una riflessione, Falsone non ha chiuso del tutto alla possibilità di continuare a frequentare Anita, ma questo sono davvero poche: “Può succedere che esco e sono coperto di fia. Sono molto onesto”. Frasi che hanno il sapore dell’addio. Come quelle pronunciate dopo: “Sta di fatto che ieri a me hanno messo pressione pesante”.