Chi esce dal Grande Fratello 2023: spunta un nome. Proprio così, oggi, 28 febbraio Alfonso Signorini tornerà con una nuova puntata che tra le altre cose svelerà chi sarà il primo candidato alla prossima eliminazione. E chiaramente sui social e non solo sono partite le scommesse su chi uscirà. Vi basti sapere che al televoto questa volta ci sono: Alessio Falsone, Federico Massaro, Grecia Colmenares, Marco Maddaloni, Massimiliano Varrese, Paolo Masella e Simona Tagli.

Nella recente puntata del reality show è stata Beatrice Luzzi a conquistatare la vittoria al televoto, guadagnandosi così un posto nella finale grazie al sostegno schiacciante del pubblico, che si è espresso con percentuali bulgare. Insomma, la Luzzi è la prima finalista del programma, un segno tangibile del suo grande seguito tra gli spettatori e fan.

Quello che invece accadrà stasera, mercoledì 28 febbraio 2024, vedrà sì nuovamente il pubblico esprimersi attraverso il televoto, ma questa volta per determinare quale dei sette concorrenti finiti in nomination potrà essere salvato e continuare la propria avventura nel reality.

Ad avere più chance di rimanere è senza dubbio Simona Tagli, con il 64,75% delle preferenze. Sembra che la sua stretta relazione con Beatrice e le sue emozionanti confessioni abbiano conquistato il pubblico. I concorrenti a rischio di eliminazione, invece, sono Federico Massaro (7,20%), Marco Maddaloni (6,25%), Paolo Masella (6,04%).

Paolo su Simona: -“Non so se in questo gf è presente o no”



CHI GLIELO DICE AL MACELLAIO CHE SIMONA CUTS IN TRE SETTIMANE HA AVUTO PIÙ CLIP DI LUI E MESTIZIA?#grandefratello #gf pic.twitter.com/ZERFhtb5sp