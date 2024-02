Beatrice Luzzi ha fatto la storia del Grande Fratello diventando la prima finalista con una percentuale da record, ovvero il 60%. Nella puntata del 26 febbraio, l’attrice ha dominato il televoto, superando altri tre veterani del reality show, concorrenti che come le erano entrati nella Casa più spiata d’Italia l’11 settembre: Beatrice, Grecia Colmenares, Massimiliano Varrese e Rosy Chin.

L’attrice ha trionfato nel televoto con una percentuale record del 60%, seguita da Grecia al 29%, Massimiliano al 7% e Rosy al 4%. Questa è la prima volta nella storia del Grande Fratello che una prima finalista riceve una percentuale così alta. Prima finalista, quindi non più tra i concorrenti che possono finire in nomination.

E dopo questa notizia, arrivata in casa da Alfonso Signorini, gli animi degli altri concorrenti sono crollati. È stata la stessa Beatrice a rivelare di essere contenta perché adesso che lei non è più nominabile il resto della casa dovrà iniziare a “guardarsi in faccia”, e se ne vedranno delle belle. Ieri, infatti, è arrivata la prima e clamorosa lite tra Massimiliano Varrese e alcune ragazze della casa: Perla, Letizia, Anita e anche Rosy Chin, che ha preso le difese delle due. L’attore si è lamentato di come i giovani non abbiano rispetto degli spazi comuni e della pulizia del loft e ha rimproverato loro di fare una differenza tra i giovani e gli anziani della casa.

“A me dà fastidio vedere le cicche delle sigarette nelle tazzine, nelle tazze, c’è mancanza di rispetto nella casa in generale. Devo andare dritto al punto? Diete che sono un esempio, ma in realtà mi avete sacrificato, preferendo fare le alleanze tra voi ragazzi. Poi guardate come gridate, questo è il modo di parlare dopo sei mesi?”, ha detto Varrese. Una lite pesante, che ha portato non poco malumore.

Ma la cosa che ha stupito il pubblico a casa sono state le parole che Massimiliano ha confidato a Garibaldi. “Mi dispiace ma su certe cose aveva proprio ragione Bea. Questi non hanno nemmeno l’umiltà di ascoltare. Su cosa aveva ragione Beatrice? Su tutto!”, ha detto l’attore a Garibaldi, l’unico che gli ha dato ragione. Il pubblico è rimasto senza parole, perché fino a pochi giorni fa Beatrice era il male assoluto della casa.