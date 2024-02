Non c’è pace al Grande Fratello. Ormai la parola tranquillità sembra essere sconosciuta nella casa più spiata d’Italia, infatti nelle ultime ore è scoppiata una nuova lite con Perla coinvolta. La giovane si è arrabbiata non poco col compagno di avventura per un atteggiamento che ha ritenuto inappropriato. Ormai sembrerebbe esserci tra di loro una vera sfida.

Il rapporto tra lei e l’altro concorrente del Grande Fratello pare sempre più compromesso. Perla ha lanciato delle vere e proprie accuse nei confronti del coinquilino, il quale si è difeso alzando poi i toni dello scontro. Infatti, lui stesso ha confessato una cosa molto importante sulla Vatiero, la quale non ha potuto prendere bene le dichiarazioni fatte dal ragazzo.

Leggi anche: “Cosa mi ha detto”. Grande Fratello, Anita affronta Garibaldi e smaschera Varrese





Grande Fratello, lite tra Perla e il coinquilino: colpa della pulizia nella casa

Una volta finita la cena al Grande Fratello, nella serata del 27 febbraio Perla era in cucina intenta ad asciugare le stoviglie quando è successo il caos con Federico. Lei ha chiesto un supporto al giovane per mettere in ordine i piatti, ma c’è stato il suo rifiuto. A quel punto la Vatiero ha replicato: “Tu ti sei asciugato le mani e hai detto che non pulisci le cose degli altri“. E Massaro: “Non mi sento in dovere di pulire gli altri piatti, avevo pulito il mio”.

Perla ha puntato il dito definitivamente con Federico, descrivendolo come una persona egoista, che non pensa al gruppo ma solo a se stesso: “Tu lavi solo il piatto tuo. Io voglio farti un discorso costruttivo, se vedo un piatto in più lo lavo”. Ma Federico è sembrato inflessibile: “Se tu mi dici una cosa, io non la faccio. Tu hai il tuo punto di vista e io ho il mio, va bene così”.

Perla che fa la paternale sui piatti a Federico è proprio il colmo dei colmi!



Lei che quando finisce di fare colazione lascia sempre i piatti usati nel lavandino.

Sul darsi da fare in casa dovrebbe proprio tacere anziché accusare gli altri#grandefratello pic.twitter.com/QaPdNzuxEt — 🌻SoleilStateOfMind🌻 (@sunstateofmind_) February 28, 2024

Eppure un’utente che ha pubblicato il video dello scontro su X ha smascherato invece Perla: “Lei fa la paternale sui piatti a Federico, è il colmo dei colmi. Lei che quando finisce di fare la colazione lascia sempre i piatti usati nel lavandino. Dovrebbe tacere anziché accusare gli altri”.