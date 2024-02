In questi giorni Anita Olivieri ha scaricato Giuseppe Garibaldi. Uno sfogo durissimo quello della concorrente all’interno della Casa del Grande Fratello con Massimiliano Varrese e Rosy Chin. Anita Olivieri, insieme ai due coinquilini, ha parlato della malinconia di Giuseppe Garibaldi negli ultimi giorni, ipotizzando che derivi dal suo avvicinamento al nuovo concorrente Alessio Falsone, con il quale la bionda romana ha legato fin da subito.

Durante la chiacchierata è venuto fuori qualcosa di molto particolare. A parlare è stato Massimiliano Varrese, il quale ha ipotizzato che Giuseppe Garibaldi provi qualcosa in più per Anita, quindi non solo un puro sentimento di amicizia, ma amore vero e proprio e che forse se ne sia accorto solo ora che l’amica ha stretto un forte legame con il giovane.

>> “Maddaloni paura fino al collo”. Grande Fratello, gogna social dopo la scoperta: si mette contro Casa e pubblico in un colpo solo





Grande Fratello, Anita parla con Garibaldi e smaschera Varrese

Dopo la chiacchierata con l’attore, Anita ha voluto chiarire la situazione con Garibaldi, e in modo molto diretto ha chiesto all’amico: “Perché non ci parliamo più? Cosa è successo?”. “Io penso che tu sia geloso”, ha detto la Olivieri parlando al suo avvicinamento ad Alessio e Sergio. Garibaldi ha provato a spiegare le sue ragioni, ma subito Anita gli ha spifferato quello che le aveva detto Massimiliano.

“Max che tu dici tanto che è tuo amico e che ha ragione su tutto, sai cosa mi è venuto a dire? Ieri è venuto a dirmi ‘secondo me Giuseppe è innamorato di te?’. Ecco vai dall’amichetto tuo Max. Vai da lui e non da me. Se vuoi proprio fare comunella e attaccare me, vai a parlare prima con lui. pensaci un po’ prima di dire ‘ha sempre ragione Max’. Ti sto dicendo che vederti reagire così è strano”, ha detto Anita lasciando senza parole Garibaldi.

Anita ha poi tirato in ballo Beatrice e il rapporto che Garibaldi aveva instaurato con lei: “Ricorda quando tu stavi con Beatrice e mi massacravano io mi dovevo difendere da sola, tu difendevi sempre lei. Gli altri mi hanno chiesto perché ti sei avvicinato a Bea e gli ho detto che lo facevi per far innervosire me, per ripicca“.

Garibaldi è rimasto senza parole dalla dichiarazione dell’amica e ha detto di non aver mai voluto fare nessuna ripicca nei suoi confronti: “Non è vero che difendevo sempre Bea. Io mi sono riavvicinato a lei per dare fastidio a te? Ti rendi conto di ciò che stai dicendo? Ripicca di cosa?”. Sui social una marea di commenti: “Biondina fa rima con grandissima stronza? Chiedo per gli amici…”, “Anita è semplicemente indifendibile, ha solo usato Beppe contro Bea e adesso non le serve più”.