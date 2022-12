“Hanno deciso così”. Flavio Insinna lo comunica all’amato pubblico de l’Eredità

L’Eredità cambia orario, lo sfogo di Flavio Insinna. La trasmissione delle partite dei campionati mondiali di calcio in Qatar ha stravolto il palinsesto della Rai e anche delle altre reti. Molti sono stati i programmi costretti a fermarsi, come Ore 14 ma anche la fiction Il Paradiso delle Signore stoppato fino al 12 dicembre. Anche Mediaset ha deciso di sospendere ad esempio il doppio appuntamento del GF Vip per evitare la concorrenza delle gare.

Anche Ballando con le Stelle ha dovuto modificare il proprio orario e anche il giorno. Il programma di Milly Carlucci è andato in onda sabato 26 novembre alle 22:05 e poi venerdì 2 dicembre allo stesso orario. Insomma parecchi cambiamenti che in qualche caso non sono stati accettati con serenità come quando Milo Infante ha ammesso: “Abbiamo una cosa da dirvi che a noi non fa piacere ma la prendiamo perché così deve essere”. Recentemente pure Flavio Insinna ha mostrato segni di ‘insofferenza’…

Flavio Insinna, lo sfogo dopo l’ennesimo cambiamento d’orario

Dopo aver condotto per anni lo show “Affari tuoi” Flavio Insinna ha preso il posto di mostri sacri della tv come Fabrizio Frizzi e Carlo Conti alla guida de “L’Eredità”. Il suo stile e la sua simpatia sono inconfondibili, d’altra parte Insinna ha mostrato anche di avere buoni doti attoriali in diverse fiction. Durante una delle ultime puntate del programma, però, il pubblico ha conosciuto un altro lato del carattere del noto presentatore romano.

Nonostante l’Itali non si sia qualificata ai Mondiali la scelta della Rai di puntare all’esclusiva della manifestazione sta ripagando con ottimi ascolti. Ovviamente, come detto, la trasmissione delle partite in diretta ha portato al cambiamento di diversi orari per molti programmi. Tra questi c’è anche L’Eredità che invece delle 18:45 è stato inizialmente trasmesso alle 18:15 e adesso va in onda alle 18:25. Ebbene, durante l’ultima puntata, Flavio Insinna si è lasciato andare ad uno sfogo proprio sulla questione del cambio orario.

“Buonasera sia agli amici de La vita in diretta che a quelli de L’Eredità – ha voluto scherzare il conduttore -salutiamo Alberto Matano, visto che questo è il suo orario, e ne approfittiamo per chiedergli di venire a giocare con noi”. Con tutti questi cambi d’orario, ha proseguito Flavio Insinna, riuscire a trovare il programma “sarà un gioco nel gioco”. E non è finita, il programma è destinato a cambiare ancora ora d’inizio. Fino a venerdì 9 dicembre sarà trasmesso alle 18:10, mentre il 7 dicembre non andrà in onda: al suo posto la serata inaugurale della stagione del Teatro alla Scala di Milano (Rai1, dalle 17:45).

