“Non piangere”. L’eredità, colpo di scena e lacrime: anche Flavio Insinna emozionato (VIDEO)

Grande emozione durante l’ultima puntata de L’eredità. In lacrime la concorrente e anche Flavio Insinna, se vogliamo, in evidente difficoltà. Ma cosa è successo durante la puntata del 16 novembre 2022? La protagonista assoluta è Ilaria, la campionessa in carica che alla fine dei giochi è riuscita a portarsi a casa la cifra record di 140.000€. Ma andiamo con ordine. Il padrone di casa, partendo dai cinque indizi della ghigliottina, ha chiesto ad Ilaria se fosse riuscita a tirare fuori una parola. Tutto è partito da queste cinque: ‘scarpe’, ‘miracoli’, ‘verso’, ‘subito’ e ‘rosso’.

La ragazza ha avuto un minuto di tempo e alla fine ha scritto la sua risposta nella famosa busta. Per lei la parola è una soltanto e non può essere altrimenti: “Sera”. Ilaria allora inizia a spiegare cosa l’ha portata a questa conclusione. “Rosso di sera ci sta, verso sera ed è subito sera erano le due sulle quali ero meno convinta, ma con l’indizio miracoli ho subito pensato a Lucio Dalla, all’amore per lui”. Poi commuovendosi un po’ ha continuato la sua scalata alla parola: “La sera dei miracoli”.

Flavio Insinna allora la stoppa per un attimo e dice: “L’amore per Lucio Dalla è condiviso da tutti noi”, per buttare un po’ di acqua fredda sul momento tesissimo. La ragazza però è sul punto di piangere, sa bene che è tutto giusto. “Un attimo di raccoglimento, per favore, pensiamo al dolore del cassiere” ha detto il padrone di casa, parlando ironicamente a chi mette in palio le somme che si vincono nei quiz.

E ancora Insinna: “La nostra trasmissione arriva su Rai1 verso sera”. A quel punto la ragazza non ce l’ha più fatta ed è crollata. Flavio allora a gran voce ripercorre tutto il ragionamento e annuncia ad Ilaria di aver vinto la cifra altissima di 140mila euro. “Grazie… grazie… grazie a tutti”, dice la giovane Ilaria, commossa al massimo.

A quel punto il conduttore si è complimentato ancora con la ragazza e ha commentato: “Abbiamo una campionessa col botto”. Fenomenale, non c’è che dire. Una puntata coi fuochi d’artificio e con un buon drink alla fine, come di consueto quando si vince.

