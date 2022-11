L’Eredità è in lutto: l’annuncio di Flavio Insinna in diretta ha commosso milioni di telespettatori. La notizia più triste è stata comunicata dal conduttore televisivo nella puntata, andata in onda il 14 novembre su Rai1. Proprio mentre l’appuntamento si accingeva verso la conclusione col gioco finale della ghigliottina, il presentatore si è rivolto verso le telecamere ed è parso subito molto emozionato. Non è stato facile per lui esprimersi, visto che l’emozione ha preso il sopravvento mentre ne stava parlando col pubblico.

Un dolore immenso per tutta la famiglia de L’Eredità: un lutto veramente brutto anche per il conduttore. Parlando un attimo di lutti che hanno colpito personaggi famosi, proprio nelle scorse ore è stata Asia Argento a piangere la scomparsa di un suo amico, il produttore Kiko Loiacono: “Ho perso uno dei miei più cari amici e il mondo ha perso un essere umano veramente gentile, generoso, genuino, onesto, puro, stimolante, divertente, unico. Unico nel suo genere. Sono devastata oltre il dicibile”.

L’Eredità in lutto: morto chi ha composto la musica della ghigliottina

Dunque, L’Eredità è in lutto e Flavio Insinna ha approfittato della prima puntata della nuova settimana per tributare un ultimo saluto ad una persona, che ha lasciato il segno nella storia di questo programma. C’è un momento molto significativo della trasmissione Rai, conosciuto praticamente da tutti i telespettatori. Quindi, nonostante quest’uomo non sia più in vita, ha lasciato un lavoro straordinario e quindi il suo ricordo ci sarà sempre. Vediamo cosa ha scritto il presentatore e chi purtroppo è deceduto recentemente.

Queste le parole di Flavio Insinna: “Questa musica che sentite (in riferimento alla musica della ghigliottina n.d.r.), così carica di tensioni e di sfumature con il gong e le suggestioni che evoca, è stata composta da Fabrizio Sciannameo assieme a Tommaso Casigliani. Qualche giorno fa Fabrizio è scomparso. Fabrizio sarà sempre con noi, lui è qua. Sarà sempre qui con la sua musica della ghigliottina”. E il padrone di casa è quasi scoppiato a piangere. Poi ha ripreso coraggio ed è stato in grado di concludere il suo pensiero.

Infine, Insinna ha detto: “Siamo una piccola, ma bellissima famiglia e vogliamo condividere con voi telespettatori il nostro dispiacere dedicando un pensiero a lui. Ci tenevamo a dirvi questo con grande semplicità e mandare un pensiero non solo a Fabrizio Sciannameo, ma anche alla sua famiglia”. Sciannameo era stato anche il bassista di Alex Britti.