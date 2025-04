Terza puntata del Serale di Amici 24 con figlio del vip dietro le quinte. Tante emozioni nell’ultimo appuntamento della fase finale del talent show di Canale 5. Abbiamo assistito alla caduta di Chiara che si è fatta male. La ballerina è stata protagonista anche di un momento ‘piccante’.

Durante la performance ha infatti baciato il ballerino Michele, scatenando la reazione di TrigNo. Problemi in vista? In realtà il fidanzato di Chiara l’ha presa piuttosto bene rispondendo alla domanda di Maria De Filippi “Come ti senti?” con un ironico “Devo bere”. Ma dietro le quinte del programma ecco spuntare José Sebastiani, figlio di Amadeus, che ha condiviso sui social un divertente video.

Cosa fa Amadeus prima di entrare in scena

Nel video José Sebastiani mostra come si prepara suo padre prima della registrazione. José, ormai diventato una vera star del web, ha conquistato il pubblico dopo essere apparso in prima fila a ogni edizione del Festival di Sanremo condotto da papà Amadeus. Da allora ha iniziato a pubblicare contenuti seguitissimi, tra cui video con voiceover che raccontano la sua quotidianità o momenti simpatici con gli amici.

In una delle sue ultime clip, José accompagna virtualmente gli spettatori nel backstage di Amici, raccontando la giornata tipo di Amadeus nei giorni di registrazione del talent. Si parte dall’hotel, con il conduttore che raggiunge gli studi e si sistema nel camerino per trucco, parrucco e scelta dell’outfit. Dopo gli ultimi ritocchi, entra in studio pronto per la puntata.

Il video si chiude con un salto temporale al termine della registrazione: Amadeus esce insieme a Cristiano Malgioglio ed Elena D’Amario per andare a cena. “Io vado a mangiare la carbonara”, annuncia ironicamente il giudice prima che la clip finisca. I fan adorano questi momenti inediti, e c’è grande attesa per i prossimi video. E noi, sinceramente, non vediamo l’ora di gustarceli!

