Anche le coppie più affiatate possono avere momenti di tensione, e Amadeus e Giovanna Civitillo non fanno eccezione. Nei giorni scorsi, il celebre conduttore e sua moglie sono stati protagonisti di un acceso confronto in un parco di Milano, sotto gli occhi di passanti e jogger mattinieri. A rendere la notizia ancora più sorprendente è il fatto che la scena si sia svolta all’aperto, lontano dalle mura domestiche, come documentato dalla rivista Oggi, che ha pubblicato una serie di immagini che ritraggono la coppia in un momento di evidente tensione.

Solo pochi giorni prima, Amadeus e Giovanna erano apparsi sorridenti e sereni al concerto di Lorenzo Jovanotti, evento al quale hanno partecipato anche numerosi volti noti, tra cui Chiara Ferragni e Giovanni Tronchetti Provera. Sui social, la showgirl aveva condiviso foto e video della serata, tra cui un selfie con Jovanotti. Tuttavia, all’indomani del concerto, la serenità della coppia sembra essersi incrinata, portando a una discussione accesa nel quartiere CityLife di Milano, dove la coppia risiede.

Amadeus e Giovanna Civitillo beccati dai paparazzi

Secondo quanto riportato da Oggi, la discussione sarebbe stata particolarmente intensa, con Giovanna Civitillo visibilmente contrariata. “Il conduttore della Nove deve affrontare la moglie, solitamente dolce e sorridente, questa volta in versione furiosa”, si legge sulla rivista. Nelle immagini, la showgirl appare scura in volto, gesticolando con enfasi mentre parla con il marito. Resta però un mistero il motivo scatenante della lite.

L’ipotesi avanzata dal settimanale è che la tensione possa essere legata alle difficoltà professionali di Amadeus. Il conduttore, passato recentemente a Nove dopo anni di successi su Rai 1, sta affrontando un periodo complicato: gli ascolti dei suoi programmi non sono all’altezza delle aspettative. “Gli ascolti dei programmi che conduce su Nove sono lontani da quelli sperati. Un momento nero che può aver avuto effetti anche in famiglia”, scrive Oggi.

(Foto del settimanale Oggi)

Lo stesso Amadeus aveva ammesso di essere consapevole della sfida: “Mi aspettavo che sarebbe stato complicato. La statistica ti dà dei segnali per capire che strada intraprendere. Vediamo, io mi diverto, sto bene, sono a casa, a Milano. Sono consapevole”.

Nonostante le difficoltà, il conduttore non ha alcuna intenzione di arrendersi, convinto di poter ribaltare la situazione. Resta da capire se la tensione con Giovanna Civitillo sia stata solo una discussione passeggera o il riflesso di un periodo più complesso per la coppia. Di certo, il loro amore ha superato numerose sfide in passato, e i fan si augurano che anche questa volta possa tornare presto il sereno.