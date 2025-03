Mara Venier sta attraversando un periodo delicato, dedicando tutte le sue energie al marito Nicola Carraro, che continua a combattere problemi di salute. La conduttrice, da sempre accanto all’imprenditore, ha deciso di trasferirsi a Milano per stargli vicino in questa fase complessa della sua vita. Carraro, costretto a utilizzare la sedia a rotelle per motivi legati alla sua salute polmonare, sta affrontando cure specifiche e soggiorni alle terme per migliorare le sue condizioni.

Negli ultimi mesi, Nicola ha spesso raccontato sui social il ritorno a casa di Mara, definendola affettuosamente la sua “pendolare preferita”. La conduttrice, infatti, ha trascorso sempre meno tempo a Roma, limitandosi a spostarsi nella capitale per la registrazione di Domenica In prima di tornare subito dal marito.

Mara Venier, la decisione per il marito Nicola

In un’intervista rilasciata alla rivista Oggi, Mara ha spiegato che la loro casa non sarà più Roma, ma Milano: “Io adoro Roma, ma 25 anni fa è stato Nicola a seguirmi, trasferendosi in una città dove non aveva amici e passando ore ad aspettarmi nei camerini mentre lavoravo. Ora è giusto che sia io a seguire lui: Milano, da qui in avanti, sarà la nostra casa”.

Nonostante il momento delicato, Mara Venier non abbandona la televisione. Da sabato sera sarà tra i volti del nuovo show di Carlo Conti, Ne vedremo delle belle. La sua agenda, però, ruota attorno a Nicola: “Lunedì, martedì e mercoledì sono dedicati a lui. Gli altri giorni, invece, li dividerò tra il nuovo programma di Carlo Conti e Domenica In”, ha dichiarato nell’intervista.

Il legame tra Mara e Nicola si è rafforzato sempre di più nel corso degli anni, diventando un esempio di amore e dedizione. La conduttrice ha ricordato il loro primo incontro con parole toccanti: “Non posso dimenticare il giorno in cui ci siamo conosciuti: era il 19 settembre 2000. Una data per me significativa, perché esattamente dieci anni prima avevo perso il figlio che portavo in grembo da Renzo Arbore. Aver conosciuto Nicola esattamente dieci anni dopo mi ha fatto pensare che lassù c’è qualcuno che ti toglie, ma che poi ti ridà”.

Per Mara, Nicola Carraro è il grande amore della sua vita, un dono inaspettato arrivato in un momento in cui il destino sembrava averle voltato le spalle. Oggi, a distanza di 25 anni, la loro storia continua a essere un esempio di amore puro e incondizionato, dimostrando che il vero sentimento si misura nei momenti di difficoltà.