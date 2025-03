Nicola Carraro sta affrontando un periodo particolarmente difficile. Da oltre due mesi, il marito di Mara Venier è alle prese con problemi di salute che lo hanno costretto a trasferirsi da Roma a Milano per ricevere cure specifiche da un team medico specializzato. L’editore e produttore ha sempre mantenuto un dialogo aperto con i suoi follower, raccontando sui social la sua lotta contro una patologia polmonare che lo affligge da anni. Tuttavia, l’ultima immagine pubblicata su Instagram, in cui appare su una sedia a rotelle, ha destato forte preoccupazione tra i suoi fan.

Nonostante il sorriso che mostra in foto, Carraro ha spiegato nel post il motivo della sua condizione attuale: “Buongiorno amici, sono passati 107 giorni dall’inizio della mia ‘simpatica’ ernia del disco e così mi ritrovo”. Rispondendo ai numerosi messaggi di sostegno, ha poi chiarito che il dolore lo ha reso incapace di camminare, costringendolo a ricorrere alla sedia a rotelle: “Non cammino dal dolore”. Tra i tanti commenti di incoraggiamento, anche quello di Mara Venier, che ha reagito con un grande cuore rosso e ha risposto ai fan che sperano in una sua pronta guarigione con un fiducioso “Speriamo”.

Leggi anche: “È preoccupata per lui…”. E Mara Venier scoppia a piangere per il marito Nicola Carraro





Nicola Carraro, il marito di Mara Venier in sedia a rotelle

Le difficoltà di Nicola Carraro non si limitano solo ai problemi respiratori e all’ernia del disco. Dopo le festività natalizie, il produttore ha iniziato a soffrire di insufficienza respiratoria, a cui si sono aggiunti i primi dolori legati all’ernia. Inoltre, lo scorso 26 gennaio, ha rivelato ai suoi follower di aver sviluppato il diabete di tipo B a causa della lunga assunzione di cortisone. “Stasera spaghettini di soia perché a furia di prendere cortisone mi è venuto il diabete e a dieta ho già perso nove chili”, aveva condiviso con un tocco di ironia, cercando di sdrammatizzare la sua situazione complessa.

Nonostante i numerosi impegni lavorativi, Mara Venier non ha mai lasciato solo il marito, facendo continuamente la spola tra Roma e Milano per stargli accanto. “Faccio su e giù con il treno tra Roma e Milano, di continuo. A Milano c’è mio marito Nicola, che in questo momento non è in gran forma e si sta curando”, aveva dichiarato recentemente la conduttrice, testimoniando la sua vicinanza in questo momento delicato.

Nicola Carraro continua ad affrontare la sua battaglia con determinazione, contando sul sostegno della sua famiglia e dei numerosi fan che, ogni giorno, gli inviano messaggi di affetto e incoraggiamento. Il percorso verso il recupero potrebbe essere lungo, ma il produttore sta dimostrando una forza straordinaria nel fronteggiare le difficoltà con positività e coraggio.